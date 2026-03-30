Familia de pescador desaparecido en Chile pide ayuda a Cancillería para rescatarlo: "Queremos traerlo para despedirlo"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una familia en San Juan de Miraflores se encuentra desesperada al no poder encontrar a Alexander Taboada Sirlupú quien se encuentra desaparecido en Chile. El ciudadano peruano laboraba como pescador artesanal en la zona de Coquimbo cuando el el pasado 24 de marzo su embarcación volcó ocasionando que él y sus dos compañeros caigan al océano.

Piden ayuda a la Cancillería

A partir de ahí, la Marina de Chile inició con una exhaustiva búsqueda pada poder encontrarlos con vida. Lamentablemente, dos de los pescadores fueron hallados muertos, mientras que el tercero, que se trata de Taboada, continúa con paradero desconocido.

Por ello, Exitosa llegó hasta el distrito del sur de Lima para oír el pedido de los familiares quienes exigen que los operativos de rescate continúen ya que la armada chilena ha dado por concluida las labores este lunes 30 de marzo.

Incluso, los parientes del pescador peruano pidieron a la Cancillería del Perú ponerse en contacto con las autoridades del vecino país y seguir adelante con la búsqueda. Además, indicaron que los motivos de la volcadura se dieron por vientos anómalos que no fueron reportados en su momento.

"Mi hermano se dedica a la pesca artesanal y el pasado 24 de marzo regresando de sus labores de pesca en Coquimbo, su embarcación sufrió una volcadura por vientos fuertes y anómalos. El día de hoy la armada chilena da por culminada la búsqueda de mi hermano y nosotros como familia pedimos que hagan una prórroga para encontrar a mi hermano", indicó.

Llamado especial a Hugo de Zela

A su vez, el hermano de Alexander Taboada hizo un llamado especial al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, para que se designe un equipo especializado en buceo y puedan ser enviados a continuar con los trabajos de rescate.

Según indicaron, son conscientes de que es casi imposible encontrarlo con vida, pero su deseo es poder repatriar sus restos y darle cristiana sepultura en el país que lo vio nacer.

"Estamos pidiendo a la Cancillería apoyo por medio de buzos profesionales para poder encontrar a mi hermano lo más antes posible y darle retorno a su país de origen. Por eso que imploramos al canciller Hugo de Zela que nos apoye en esa parte para traerlo", añadió.

En resumen, los familiares del pescador peruano Alexander Taboada Sirlupú piden a la Cancillería y, especial a Hugo de Zela, continuar con su búsqueda para poder repatriarlo a su país natal.