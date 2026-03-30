Desarticulan banda 'El Hampa de los Piratas' tras operativo en Lima e Ica: Incautaron 150 cartuchos de dinamita

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a presuntos integrantes de la banda criminal, denominada como 'El Hampa de los Piratas', quienes estarían dedicados al delito de extorsión en agravio de transportistas interprovinciales y comerciantes.

Dirincri lideró operativos

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter), liderado por José Zapata, realizó una publicación en donde brindó detalles sobre lo que fue el operativo en el que se incautaron diversos elementos incriminatorios.

Es así que, la intervención fue realizada por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, quienes información que dicha banda operaba desde enero del presente año. Según informaron, los miembros de la organización criminal amenazaban a sus víctimas a través de mensajes vía WhatsApp.

De acuerdo a la investigación policial, los malhechores enviaban videos en los que se observaban armas de fuego y datos personales de las víctimas. Esto con la finalidad de intimidarlas y así, exigían pagos de hasta S/ 100 000, bajo amenazas contra sus vidas y las de sus familiares.

"Operación antiextorsión en Lima e Ica! La Policía Nacional del Perú desarticuló la red criminal 'El Hampa de los Piratas', dedicada a extorsionar a transportistas interprovinciales y comerciantes. Se incautaron 150 cartuchos de dinamita, granada, detonadores y otros", escribieron en sus redes sociales, el último domingo 29 de marzo.

Detención de presuntos extorsionadores

Cabe mencionar que, el operativo policial se llevó a cabo en dos fases. Siendo la primera, realizada el viernes 27 de marzo, el sector Vista Alegre, en Nazca (Ica), en donde se detuvo a un sujeto identificado como Alberto Huamantumba. En el lugar intervenido, las autoridades policiales incautaron tres cartuchos de dinamita, una cacerina abastecida y equipos de comunicación vinculados al cobro de las extorsiones.

Por otro lado, la segunda intervención, se realizó el sábado 28 de marzo, exactamente en el cruce de las avenidas El Bosque y Las Violetas, en San Martín de Porres (SMP), en la capital limeña. En esta ocasión se detuvo a dos ciudadanos extranjeros, los cuales responden a los nombres de José Aponte, alias "Crespo", y Estefany Sosa, alias "Tefy".

¡Operación antiextorsión en Lima e Ica!



La @PoliciaPeru desarticuló la red criminal "El Hampa de los Piratas", dedicada a extorsionar a transportistas interprovinciales y comerciantes. Se incautaron 150 cartuchos de dinamita, granada, detonadores y otros. #SeguridadEnAcción pic.twitter.com/MyhItaqTGc — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 29, 2026

En total, las autoridades dieron cuenta de que se decomisaron 150 cartuchos de dinamita una granada tipo piña, 20 mechas con detonantes, 24 iniciadores eléctricos, municiones y envoltorios de droga sintética conocida como "tusi".

De esta manera, las autoridades investigarán a los detenidos por los presuntos delitos de extorsión agravada, organización criminal, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de municiones y explosivos. Ello tras los operativos realizados en Ica y Lima.