Fatal accidente en Independencia: Adulto mayor de 75 años falleció tras ser atropellado por bus de la Policía

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fatídico accidente ocurrió este lunes, 30 de septiembre, en el distrito de Independencia. Mientras cruzaba la intersección de las avenidas Los Jazmines y Túpac Amaru, un adulto mayor de 75 años fue atropellado por un bus de la Policía Nacional del Perú (PNP). El septuagenario perdió la vida instantáneamente.

Adulto mayor fue atropellado por bus policial

De acuerdo a la información preliminar, el hecho se produjo durante la noche, cuando el anciano, identificado como Félix Obregón Pajuelo, se encontraba cruzando la calle. Tras ser impactado, voló por los aires y cayó varios metros adelante, falleciendo en el lugar.

Según testigos, el bus policial se encontraba circulando por la vía exclusiva del Metropolitano cuando impactó contra el hombre. Poco después de lo ocurrido, efectivos policiales llegaron para cercar la zona.

Al enterarse de lo sucedido, familiares de Obregón llegaron hasta el punto del suceso, constatando la desgarradora escena. Según informaron, el hombre salió de su vivienda en busca de trabajo, debido a que solventaba a su hogar y cuidaba a su hija de 40 años con problemas de salud.

En declaraciones para Exitosa, su viuda, también adulta mayor, comentó que Félix últimamente buscaba trabajos para apoyar con los gastos de su familia. Además, comentó afligida que se encuentra recuperándose de un mal que la aquejaba.

"Todos los días él se va a buscar la vida. Yo tengo una niña discapacitada de 40 años, yo también recién estoy mejorando. Tengo dos nietas que no tienen a su papá", contó su esposa.

Familia denuncia que no permiten sentar denuncia

Los familiares del agraviado se han acercado a la comisaría de Independencia para sentar la denuncia policial tras el atropello. Sin embargo, en declaraciones alegaron que no les habían permitido presentar la denuncia por ser un tema "complejo".

Las respuestas obtenidas en la dependencia policial indicaron que los mismos comisarios indicaron que ellos manejarían la denuncia, según denuncia la familia.

Antes de salir de casa, el anciano se comunicó con su esposa alrededor de las 05:00 p.m. para indicarle que traería un artículo de trabajo para poder generar dinero al día siguiente.

"Cuando fue a sentar la denuncia la policía dijeron que ellos se iban a encargar. No nos aceptan y a mi hermana la sacaron", manifestó indignada.

Al momento de la denuncia, el bus no se encontraba en la vía exclusiva del Metropolitano. Este habría sido trasladado para no impedir el paso de los buses del Metropolitano. La familia pide justicia para su deudo y buscan formalizar la denuncia.