Paro de transportistas: 460 empresas de transportes no laborarán el 2 de octubre, anuncia ANITRA

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, anunció que 460 empresas de transportes en Lima y Callao acatarán el paro convocado por el sector para el jueves 2 de octubre.

Muchas empresas acatarán el paro

Por la violencia extorsiva que están sufriendo los transportistas, han decidido paralizar una vez más sus labores. El representante de esta agrupación señala que la responsabilidad recae en el Estado, que se ha mostrado indolente ante las muertes de los conductores.

"Los convocantes, la coordinadora de Lima y Callao, ANITRA y todos los gremios, somos 460 empresas los que vamos a paralizar el jueves 2. Pedimos mil disculpas a la población, que vamos a tomar esta medida, pero nos obliga el Gobierno", aseguró Valeriano.

El presidente de esta asociación habló con respecto a los choferes que han perdido la vida a causa de la delincuencia que se ha centrado en este rubro. Precisó que dentro de la PNP habrían malos elementos que están coludidos con la bandas, razón por la cual el problema no tendría solución.

"46 víctimas desde el inicio de nuestra protesta el año pasado en el mes de setiembre en el transporte urbano formal. Es lamentable que la autoridad indolente hace poco o nada, sino que también a estas muertes por las bandas criminales. Un delincuente de alto nivel dijo que hay malos policías inmersos en estas bandas", sostuvo.

Valeriano pide que los dejen protestar

Para la marcha que realizarán el 2 de octubre, el representante de esta asociación afirmó que se movilizarán en varios puntos de la capital. Por tal motivo, le pidió a los agentes del orden que garanticen la seguridad y que no ejerzan el uso de la fuerza contra ellos.

"La manifestación va a ser de diferentes sectores. Hacemos un llamado a la policía, porque en este momento ha salido para reprimir a los manifestantes. Vamos a salir en distintos puntos, que estamos coordinando a ver qué vamos a hacer. Llamamos a los apagados de motores de todas las empresas", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú para garantizar que el paro del 2 de octubre sea seguro y no se ejerza... pic.twitter.com/hMkXUDoP3h — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2025

Añadió que e transporte urbano formal es el principal blanco de las extorsiones, pero los vehículos menores también han sido objetivos de la delincuencia. Dejó en claro que de no ser atendido su reclamo, se radicalizará la medida de protesta.

Conforme a lo expuesto, el presidente de ANITRA, Martín Valeriano, anunció que 460 empresas de transporte acatarán el paro del 2 de octubre. Esta medida espera que genere una respuesta del Gobierno ante la ola de extorsiones que sufren.