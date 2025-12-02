Estos trabajos podrían ser REEMPLAZADOS por la IA y la automatización en el Perú, según INEI

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó un estudio basado en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) donde reveló cómo nuevas tecnologías como la IA y los robots podrían transformar radicalmente el empleo en Perú.

La investigación se titula "Análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano" y fue realizada por el Ph.D. Omar Manky Bonilla, quien identificó las actividades laborales más vulnerables a los avances tecnológicos. Conoce si estás dentro de dicho grupo en esa nota.

¿A quiénes reemplazarían los robots de automatización?

Basándose en entrevistas con trabajadores, Manky señaló que las ocupaciones más expuestas a ser reemplazadas por máquinas y robots de automatización tradicional son:

Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos Ayudantes de cocina

Empleados de control (supervisores) y abastecimiento

de control (supervisores) y Estibadores

Estudio del INEI revela los trabajos que serán reemplazados por la IA en el Perú.

Por su parte, la investigación también presentó las ocupaciones con baja exposición a este tipo de automatización:

Profesores de primaria y secundaria

de primaria y secundaria Bordadores, reparadores y ayudantes de costura

Tejedores a mano

a mano Especialistas en belleza y actividades afines

¿A quiénes reemplazaría la IA generativa, como ChatGPT?

La inteligencia artificial generativa, como softwares de herramientas de análisis, automatización digital, ChatGPT, Gemini, entre otros, puede reducir significativamente el tiempo necesario para realizar varias tareas, especialmente técnicas y administrativas.

Estas son las ocupaciones más vulnerables a la IA:

Técnicos en administración

Técnicos en contabilidad

Técnicos del derecho y servicios legales

Instructores en tecnología de la información

Especialistas programadores

Mientras que las ocupaciones menos expuestas son:

Peones agrícolas y ganaderos

Agricultores y trabajadores de cultivos mixtos

y trabajadores de cultivos mixtos Peones de construcción de edificios

Vendedores de kioscos y mercados

y mercados Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Sistema laboral en Perú reduce avance tecnológico

Las estadísticas arrojadas por la investigación indican que, 1 de cada 5 trabajadores (20%) está expuesto a la automatización tradicional, sobretodo quienes trabajan manualmente y de forma rutinaria. Mientras que el 24% está expuesto a la IA generativa, especialmente trabajadores técnico-administrativos formales.

Según el informe, la estructura laboral peruana representa una "protección natural" frente a la adopción tecnológica, pues más del 70% de la población ocupada es informal, lo cual equivale a la reducción de inversión en tecnología.

También se registra una elevada cifra de las microempresas con bajos niveles de estandarización y digitalización, mientras que muchos otros empleos siguen siendo manuales.

