Fiscal José Domingo Pérez alertó "actividad inusual" anoche en el Ministerio Púbico

El fiscal José Domingo Pérez denunció que, en horas de la madrugada de este miércoles, 6 de diciembre, se registró "actividad inusual" en el Ministerio Público.

En declaraciones a la prensa, el magistrado indicó que dicha situación ocurrió en el décimo piso, por lo que al recibir información de movimientos inusuales decidió subir junto a personal de resguardo y otros fiscales de turno.

"Esto ocurre en el décimo piso. La oficina del equipo Lava Jato se encuentra en el sexto piso (y) al recibir información de que hay una actitud inusual en el décimo piso decido subir (...) no solo, sino con el personal de resguardo y con algunos otros fiscales que me estaban acompañando", declaró.

Al llegar al piso señalado, cuestiona al vigilante sobre la presunta presencia de personal dentro de la oficina, lo cual fue confirmado inmediatamente.

"Cuando ingreso (...) le pregunto al vigilante quiénes se encuentran y me indica 'hay personal de la coordinación', pero la coordinadora Mariana Mendoza no se encuentra, por lo menos no está ubicada en la ciudad de Lima ni ha dado cuenta de sus actividades al equipo especial Lava Jato", reveló Domingo Pérez.