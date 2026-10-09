Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto por presuntamente trasladar a peruanos a Rusia con engaños

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público de la Nación solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por la presunta captación y transporte, bajo engaño, de ciudadanos peruanos hacia Rusia. Según la tesis fiscal, las víctimas habrían sido llevadas a ese país para terminar involucradas en el conflicto armado con Ucrania.

La audiencia para evaluar este requerimiento fue programada para este viernes 9 de octubre, a las 3:00 p. m. Durante la sesión, el Ministerio Público deberá sustentar los elementos que vincularían al investigado con los hechos, mientras que la defensa podrá cuestionar el pedido y presentar sus argumentos ante el Poder Judicial.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Lima Norte pide 18 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, quien habría captado y transportado a Julio Salazar y otros peruanos a Rusia con engaños para que participen en zona de conflicto armado con Ucrania. La audiencia será hoy a las 3 p. m. https://t.co/TreMilHdgq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2026

Investigación por presunta captación

La investigación está centrada en una presunta red o mecanismo de captación de ciudadanos peruanos para trasladarlos a territorio ruso bajo condiciones que, según la Fiscalía, no habrían sido transparentadas de manera adecuada.

El caso involucra denuncias de personas que habrían sido convencidas de viajar con promesas o información distinta a la situación que finalmente enfrentaron. La Fiscalía busca determinar cómo se produjo el reclutamiento, qué ofrecimientos se habrían realizado y quiénes habrían participado en la organización de los viajes.

También se indaga si las víctimas conocían con claridad que podían ser destinadas a zonas vinculadas al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estos aspectos serán clave para establecer si existió engaño, aprovechamiento de la necesidad económica o alguna forma de coacción.

Pedido de prisión preventiva

La Fiscalía solicitó que Pocho Pinto cumpla 18 meses de prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. Esta medida no implica una sentencia ni determina responsabilidad penal definitiva, sino una restricción excepcional de la libertad durante el proceso.

Para que el pedido sea aceptado, el Ministerio Público deberá acreditar ante el juez la existencia de graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta participación del investigado. Asimismo, tendrá que demostrar que existe peligro de fuga, riesgo de obstaculización de la investigación o ambos supuestos.

Audiencia definirá situación judicial

La audiencia está prevista para las 3:00 p. m. y permitirá al juez escuchar los argumentos de las partes antes de emitir una decisión. El magistrado podrá declarar fundado el pedido fiscal, rechazarlo o imponer una medida distinta, según la evaluación de los elementos presentados.

La decisión marcará una etapa relevante en una investigación que busca esclarecer las circunstancias en las que ciudadanos peruanos habrían sido trasladados hacia Rusia y posteriormente expuestos al conflicto con Ucrania.