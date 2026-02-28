Novios generan polémica al utilizar terminal POS para recibir regalos en su boda: "Eso es de mal gusto"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Llevar un regalo a una boda puede ser un verdadero desafío para muchas personas, por lo que una pareja de novios ofreció una solución muy práctica y sencilla: llevar una terminal POS para que los invitados puedan hacer el regalo en ese mismo instante. El hecho generó debate en redes sociales, ya que muchos estaban de acuerdo y otros no.

Novios piden regalos con terminal POS

Un fotógrafo de bodas publicó un peculiar video donde hacía un análisis sobre algo llamativo que vio en uno de sus últimos eventos. Según dijo, las mesas de regalos ya quedaron en el pasado, al igual que las listas para comprar obsequios a través de páginas web.

El fotógrafo mostró a una señorita encargada de llevar una terminal POS a todos los invitados, mesa por mesa, para consultarles si desean hacer un regalo a los novios. Todos podían hacerlo utilizando tarjetas o billeteras digitales.

"Buenas tardes, les queríamos comentar que tenemos un módulo aquí atrás por si le quieren dejar un regalo a los novios. Podría ser un sobre con efectivo o también tenemos la terminal por si quieren hacerlo con tarjeta ", se le escucha decir a la mujer que lleva la terminal mesa por mesa.

El fotógrafo hizo un análisis afirmando que actualmente ya nadie quiere una licuadora más o electrodomésticos que posiblemente nunca lleguen a utilizar, por lo que se mostró a favor de hacer regalos con dinero en efectivo para la futura luna de miel.

La reacción en redes sociales

Los internautas no tardaron en reaccionar al polémico video. Algunos se mostraron a favor de esta nueva modalidad de solicitud de regalos, mientras que otros indicaron que abordar a los invitados puede ser de mal gusto, ya que podrían sentirse incómodos.

"Muchos se ofenden por pedir dinero como regalo en las fiestas, pero cuando no te da tiempo de ir a buscarlo, es lo más práctico", "Estoy de acuerdo en que es de muy mal gusto", "No hagan fiestas si van a estar cobrando", "Es el regalo más útil de la vida", "Deberían advertirlo en la invitación, es un poco incómodo", "Se me hace de muy mal gusto, mejor que no hagan nada", comentaron.

Es así que, la iniciativa de estos novios dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos consideran que pedir dinero mediante una terminal POS es práctico y moderno, otros creen que puede resultar incómodo o de mal gusto. Sin duda, la forma de regalar en bodas sigue evolucionando con los tiempos.