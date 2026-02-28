Estados Unidos e Israel inician operaciones militares en Irán y lanzan ataque masivo contra Teherán

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque conjunto contra Irán la mañana de este sábado, en una ofensiva que marca un punto de quiebre en la tensión regional. La operación fue confirmada por el presidente Donald Trump, quien informó que su país ejecuta acciones militares a gran escala.

EE.UU. e Israel atacan Irán

Las primeras explosiones se registraron en Teherán, pero los bombardeos se extendieron rápidamente a otras ciudades estratégicas. Entre los puntos impactados figuran Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, zonas consideradas clave dentro del sistema militar y del desarrollo nuclear iraní, según reportes oficiales y agencias estatales.

Uno de los sectores más sensibles afectados fue el distrito Pasteur, en Teherán, donde se ubica el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y oficina del líder supremo Ali Jamenei. Informes locales señalaron que varios misiles impactaron esa área.

Las autoridades estadounidenses indicaron que los ataques están dirigidos principalmente a objetivos militares. El propósito sería debilitar la infraestructura estratégica iraní y neutralizar amenazas que, según Washington, ponen en riesgo la seguridad regional y la protección de sus fuerzas desplegadas en Oriente Medio.

La ofensiva se produce tras días de máxima fricción diplomática. Previamente, varios países habían recomendado a sus ciudadanos abandonar territorio iraní ante el riesgo de una escalada bélica. Además, Estados Unidos había reforzado la seguridad de su personal militar antes de ejecutar la acción conjunta.

Donald Trump confirma ataque contra Irán

En medio de los ataques, Trump describió la campaña como una operación masiva y continua destinada a impedir que Irán represente un peligro directo para el pueblo estadounidense. Sostuvo que la prioridad es eliminar amenazas inminentes y frenar cualquier avance que comprometa la seguridad nacional.

El mandatario también aseguró que su gobierno buscará destruir la capacidad misilística y militar iraní, incluyendo cualquier intento de reconstruir su programa nuclear. Subrayó que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, reafirmando una línea dura frente al régimen.

Mientras se desarrollan los bombardeos, Trump permanece en su residencia privada en Florida, desde donde sigue el avance de la operación junto a su equipo de seguridad. La ofensiva conjunta con Israel abre un nuevo capítulo en la crisis y eleva la preocupación internacional.

De esta manera, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán marca una escalada sin precedentes en la región. Con bombardeos en zonas estratégicas y un mensaje firme de Donald Trump, la ofensiva busca frenar la amenaza militar iraní. La tensión internacional crece mientras el conflicto entra en una fase crítica.