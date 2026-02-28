Darinka revela que Jefferson Farfán no da dinero para el nido de su hija: "Mi pareja y yo lo cubrimos "

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez volvió a arremeter contra Jefferson Farfán. La influencer confesó recientemente que el exfutbolista no le ha pasado dinero para el nido de su hija, a pesar de que el inicio de clases ya se acerca. Además, indicó que ella y su actual novio están cubriendo los gastos de la pequeña.

Darinka asegura que Farfán no pasa dinero para su hija

La relación entre la influencer y el exfutbolista se rompió el año pasado, luego de que ella lo denunciara por violencia psicológica. Desde entonces, la poca comunicación que mantienen ha sido a través de abogados, según reveló la propia Darinka.

En una entrevista con el programa Arriba, mi gente, fue consultada sobre el cumplimiento de Jefferson Farfán como padre de la pequeña Luana. La influencer dejó en claro que ha asumido todos los gastos, ya que las clases están próximas a empezar.

"Ni siquiera ha preguntado qué es lo que necesita la bebé para el inicio escolar, que ya es la siguiente semana. Eh, bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula; se tiene que pagar la mensualidad. Sus útiles ya han sido entregados, su uniforme... son varios pagos, ¿no?", declaró.

Enseguida destacó que su pareja también la ha apoyado, confirmando que se ha convertido en un sustento emocional y económico para ella y su pequeña. "(¿Y todo eso tú lo has cubierto?) Y mi pareja, que es mi soporte ahorita ", agregó.

Finalmente, reveló que actualmente ella y Jefferson Farfán ya ni siquiera tienen una relación como padres y que el exfutbolista no sabe nada de su hija, ni siquiera si está bien de salud o si se enferma. "No sabe absolutamente nada si se enferma, si le pasa algo y, a lo que veo, tampoco le interesa", sentenció.

Darinka está enamorada

Darinka Ramírez demostró que estaba más enamorada que nunca de su novio y futuro padre de su bebé. La influencer no dudó en publicar una serie de videos junto a su pareja por primera vez en redes sociales y lo hizo poco antes de que Magaly Medina revelara la verdadera identidad de su galán.

El primer video que publicó la madre de la hija de Jefferson Farfán fue aproximadamente a las ocho de la noche. En las imágenes aparece acostada en su cama junto a su novio, Sebastián. Darinka utilizó esta primera publicación para burlarse de la nota que Magaly tenía preparada para esa noche.

"Cuando me decía que no le gustaban ni las fotos y ahora saldrá en TV nacional", escribió en la descripción del video, mientras Sebastián sonreía en el fondo.

De esta manera, Darinka Ramírez deja en evidencia su malestar por la falta de apoyo económico y comunicación por parte de Jefferson Farfán. La influencer sostiene que asume sola la responsabilidad de su hija y cuestiona el compromiso del exfutbolista como padre, mientras espera mayor involucramiento en adelante por ella.