Kira Alcarraz: SAT denuncia agresión por parte de la congresista a uno de sus fiscalizadores

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó a la congresista Kira Alcarraz Agüero (no agrupada) de haber agredido a uno de sus trabajadores durante un operativo que estaba llevando a cabo su equipo de fiscalizadores a la altura del puente Atocongo.

De acuerdo con el comunicado oficial que difundió este martes 6 de enero, la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el hecho ocurrió en el contexto de un operativo de deudas en estado coactivo.

¿Qué acusa el SAT?

Según lo que acusa el SAT, su equipo intervino un vehículo de propiedad de la mencionada legisladora, el cual presentaba una orden de captura por una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito.

Durante el accionar del equipo de fiscalizadores, menciona la entidad, la legisladora se encontraba como acompañante del conductor e intentó disuadir el operativo para impedir el internamiento del vehículo. No obstante, dicha actitud fue rechazada por el personal a cargo de la intervención, procediendo a enviar la unidad al depósito municipal, en el marco de sus funciones establecidas por ley.

A manera de represalia por lo acontecido, la congresista agredió (abofeteó) a uno de los inspectores, arrancándole también su celular. Estas deplorables acciones fueron denunciados ante la Policía Nacional del Perú (PNP) para que proceda con sus atribuciones. Posteriormente, le vehículo fue liberado tras acogerse a un beneficio de fraccionamiento de la deuda.

"Desde el SAT de Lima rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aun cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debes ser siempre ejemplar y acorde con los principios de respeto y legalidad", enfatizó la entidad en su misiva.

Antecedentes la condenan

Este no es el primer caso deshonroso que involucra a la parlamentaria Kira Alcarraz. En diciembre último arremetió nuevamente contra la prensa durante una actividad llevada a cabo en la región Cajamarca.

La legisladora había recibido críticas por el bono navideño destinado para los congresistas, el cual asciende a más de S/ 40 000, así como por la negativa casi generalizada hacia la clase política nacional.

Un reportero señaló que "los políticos son lo peor que ha pasado a la humanidad" y lejos de guardar las formas y la decencia, Alcarraz Agüero respondió con esta lamentable frase: "Bueno, entonces yo también diría que todos los reporteros son una mier**", lo que generó la inmediata incomodidad de los periodistas que cubrían la actividad.

Con el pasar de los minutos la legisladora fue retirada del espacio, denunciado una falta de respeto en el lugar, aunque su figura nuevamente queda en tela de juicio por la agresión realizada a un personal del SAT.