Fonavi 2025: ¿Existe fecha de caducidad para cobrar el dinero del Reintegro 4 en el Banco de la Nación?

El proceso de devolución de aportes al Fonavi 2025 sigue avanzando. Ahora, el pago del Reintegro 4, a nivel nacional, ya inició beneficiando a más de 70 mil adultos mayores quienes aportaron montos de sus sueldos al extinto fondo de vivienda entre la década de los 80 y 90. En la siguiente nota te contamos si es que existe alguna fecha de caducidad para cobrar este dinero del Reintegro 4.

¿Existe fecha de caducidad para cobrar el dinero del Reintegro 4?

En primer lugar, es necesario indicar que la resolución que autorizó este bono se encuentra publicado en el diario oficial El Peruano. Asimismo, los montos aprobados para pagar van desde los S/40, monto mínimo que tuvieron que acreditar los fonavistas para ser incluidos en el padrón.

En tal sentido, miles de fonavistas del Reintegro 4 deben conocer que no hay una fecha máxima para que cobren la devolución de aportes en el presenta año, por lo que desde el pasado 28 de agosto pueden acercarse a las sedes del Banco de la Nación presentado su DNI.

Cabe indicar que, mañana sábado 6 de septiembre culminan las fechas de pago a los fonavistas cuyo documento de identidad finalice en 8 y 9. Además, el cronograma de pagos del Reintegro 4 está establecido a realizarse el próximo martes 9 de septiembre a los beneficarios del Fonavi que salieron en el nuevo padrón y tengan el 6 o 7 como último número del DNI.

Debido a ello, este cronograma de paso solo ha servido para los desembolsos mantengan un orden, sin embargo, posteriormente a la finalización de las fechas pueden acercarse en cualquier momento sin tener en cuenta las fechas límites.

¿Cómo conocer si eres beneficiario del Reintegro 4 de Fonavi?

Para conocer si resultas beneficiario del Reintegro 4 de Fonavi deberás dirigirte a plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. Posteriormente deberás ir a la opción cuatro denominada "Consulte AQUÍ si es beneficiario del Cuarto Grupo, Reintegro - Agosto 2025". Luego, deberás digitar tu número de DNI, poner el código captcha y finalmente seleccionar la opción consulta.

De esta manera, se dio a conocer que el pago del Reintegro 4, a nivel nacional, ya inició beneficiando a más de 70 mil adultos mayores quienes aportaron montos de sus sueldos al extinto fondo de vivienda entre la década de los 80 y 90. Además, este no tiene fecha de caducidad para ser cobrado en el Banco de la Nación.