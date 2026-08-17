Andy Polo pone en evidencia prueba antidoping tras triunfo por 3-2 de la U ante FC Cajamarca: "En estas condiciones"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario venció de visita 3-2 a FC Cajamarca, en un partido correspondiente a la jornada cinco del Torneo Clausura. El cuadro dirigido por el argentino Héctor Cúper, aguantó en los minutos finales porque se quedó con 10 hombres por expulsión de Santamaría. En medio de dicha algarabía, Andy Polo lanzó un fuerte comentario sobre el control antidoping en Cajamarca.

Andy Polo expone condiciones de prueba antidoping en Cajamarca

Tras la importante victoria de la escuadra crema ante el conjunto cajamarquino, la tarde del último domingo, 16 de agosto, el futbolista de 31 años recurrió a sus redes sociales para poner en evidencia su malestar por la prueba que se realiza después de cada partido que se disputa en el torneo peruano.

A través de una imagen se logra observar que el espacio en el que se lleva a cabo este conjunto de procedimientos y análisis médicos carece de iluminación hasta tal punto que una persona tiene que prender la linterna de su dispositivo móvil esa escena generó la desazón de Polo.

"Doping en estas condiciones", escribió el jugador crema en una de sus historias de su cuenta oficial de Instagram dejando constancia de su disconformidad con el escenario en el que se llevó a cabo el control para el cual fue seleccionado.

Post de Polo evidenciando condiciones del control antidoping en Cajamarca

Universitario venció 3-2 a FC Cajamarca: los mejores pasajes

En el estadio Héroes de San Ramón, Universitario logró un triunfo ajustado de visita 3-2 ante FC Cajamarca. Los merengues, por expulsión de Santamaría, jugaron con 10 hombres en los minutos finales y aguantaron para llevarse los tres puntos.

César Inga, Álex Valera y Gianluca Lapadula hicieron los tantos. Con esto, los cremas se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura y se ubican en los primeros puestos de la tabla acumulada. Mientras que por el lado del combinado cajamarquino anotaron Michel Rasmussen y José Lugo Quiñónez.

Tras estos 3 puntos obtenidos de visitante, el club merengue afrontará un nuevo desafío en el estadio Monumental ante Chankas, en un partido perteneciente a la sexta fecha de esta segunda parte del torneo nacional.

Posteriormente al triunfo de Universitario 3-2 ante FC Cajamarca, el futbolista Andy Polo utilizó sus redes sociales para exponer cómo son las condiciones en que se llevó a cabo la prueba antidoping para la cual fue seleccionado. Mediante una fotografía publicada en Instagram mostró su desazón por las condiciones del espacio en que se realizó el control.