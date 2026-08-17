Piero Quispe reveló la verdadera razón por la que decidió regresar a Universitario: "Vine con el propósito de..."

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Piero Quispe regresó a Universitario de Deportes después de su aventura por México y Australia, desatando la locura entre los hinchas. Tras meter sus primeros minutos en cancha, el mediocampista reveló la verdadera razón de su vuelta y qué es lo que busca conseguir en el club.

Quispe volvió a sumar minutos con la 'U'

El esperado regreso de Piero Quispe a Universitario se dio en el choque contra FC Cajamarca por la fecha 5 del Clausura. El jugador saltó a la cancha en el segundo tiempo tomando el lugar de Jairo Concha y jugó cerca de 25 minutos.

Aunque todavía se encuentra retomando ritmo, Quispe dejó algunas muestras de las cualidades que ya había exhibido durante su primera etapa con el cuadro estudiantil.

Cada vez que tuvo contacto con el balón, recibió el respaldo de la mayoría de aficionados y mostró su intención de volver a convertirse en una pieza importante del equipo.

Tras el encuentro, el futbolista fue consultado por sus sensaciones luego del triunfo en una plaza complicada y señaló: "Muy feliz por el triunfo en una plaza difícil, ahora a enfocarnos en la siguiente fecha que será una final para nosotros".

Su actuación también fue destacada por el técnico Héctor Cúper y Gianluca Lapadula. El entrenador argentino resaltó que Quispe cumplió con las indicaciones que recibió y consideró que su ingreso le dio mayor claridad al equipo.

"Quispe entró muy bien, la verdad que todo lo que le hemos pedido lo ha hecho, los minutos que jugó le ha dado bastante claridad al equipo porque con la pelota, es un jugador que juega muy bien", comentó Cúper.

¿Por qué Quispe regresó a Universitario?

Luego de su paso por México y Australia, la gran duda era qué motivó a Piero Quispe a volver a la Liga 1 y a vestir otra vez la camiseta de Universitario. Fue el propio futbolista quien se encargó de despejar la incógnita apenas terminó el partido.

🗣️ Declaraciones de jugadores de Universitario



Lapadula: "Lo conozco bien a Pierito y nos va sumar mucho"



Piero Quispe: "Gianluca es una persona A1, feliz por el triunfo, a seguir entrenando para estar en mi mejor versión" #ALL1MITE pic.twitter.com/pkQnUPs2is — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2026

"Vine con el propósito de, primero ponerme bien físicamente, y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión, agradezco a todos mis compañeros por el apoyo", explicó.

Así, Piero Quispe volvió a Universitario mentalizado en recuperar su mejor forma física y seguir metiéndole duro para volver a ser ese jugador desequilibrante en el campo.

"Vine con el propósito de, primero ponerme bien físicamente, y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión, agradezco a todos mis compañeros por el apoyo", expresó.

Además, el volante ya tiene la mira puesta en los siguientes desafíos del cuadro crema. "Todavía nos falta jugar con los de arriba, ahora nos toca con Los Chankas, que estamos a dos de ellos en el acumulado. Esperemos que con la bendición de Dios podamos lograr el Clausura y jugar una nueva final", manifestó.

Así, Piero Quispe reveló que decidió regresar a Universitario con el propósito de ponerse bien físicamente, seguir entrenando y alcanzar su mejor versión. El jugador ya apunta a los próximos retos del cuadro crema y mantiene como objetivo conquistar el Clausura y disputar una nueva final.