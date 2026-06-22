Terror en SJM: Chofer de combi perdió la vida tras ser baleado por extorsionadores a la altura del puente Atocongo

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese al estado de emergencia decretado en Lima y Callao por el gobierno de José Balcázar, la ola de violencia continúa azotando al transporte público. Esta vez, el chofer de una combi fue asesinado a balazos por presuntos extorsionadores cuando se había detenido a la altura del Puente Atocongo para recoger pasajeros.

Balean a chofer de combi en el puente Atocongo

De acuerdo a los primeros reportes, la unidad, que cubría la ruta desde San Juan de Miraflores hasta Huaycán en Ate, se detuvo en un paradero en la Panamericana Sur, en el Puente Atocongo. Mientras usuarios abordaban el vehículo, dos sujetos se acercaron hasta su víctima y sin mediar reparo le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras perpetrar su ataque, los sujetos emprendieron veloz huida a bordo de una moto lineal con rumbo desconocido. Por su parte, los pasajeros que se encontraban al interior de la combi quedaron completamente horrorizados tras presenciar dicho atentado, mientras que otros atinaron a auxiliar al conductor.

Gracias a los esfuerzos, el transportistas identificado como Carlos Chimaco Campos de 34 años logró ser trasladado al hospital María Auxiliadora. Lamentablemente, los médicos de este nosocomio poco pudieron hacer y solo certificaron su deceso.

La Policía Nacional del Perú ya investiga este nuevo hecho de violencia que tiñe de sangre las pistas de la capital. Las autoridades no descartan que se trate de una nueva organización criminal que busca el pago de cupos de esta línea de transporte informal.

Ola de violencia contra el transporte público

Es de conocimiento público que el transporte urbano, formal e informal, viene siendo víctima de bandas extorsionadoras que les exigen el pago de un monto de dinero a cambio de una falsa seguridad. En el caso de esta tragedia, conductores que cubren esta ruta señalaron que ya pagan hasta a dos bandas tanto en Huaycán como en San Juan de Miraflores.

Por otro lado, un grupo diferente de conductores no tienen claro que organización sería el autor de este lamentable ataque, si una que ya los amenaza u otra que quiere exigirle el pago de cupos. De todas formas, los transportistas continúan saliendo diariamente a trabajar con el temor de no volver a sus hogares.

De esta manera, sicarios asesinaron a balazos a un conductor de combi en San Juan de Miraflores a la altura del puente Atocongo. El hecho vuelve a teñir de sangre las pistas de la capital.