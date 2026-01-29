Francisco Rivadeneyra: Aún faltan capturar entre 25 y 30 miembros de 'Los Injertos del Cono Norte'

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

No fue suficiente. El exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, Cmdt. (r) PNP Francisco Rivadeneyra Gilvonio, se pronunció en Exitosa sobre la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo". Si bien es cierto que destacó su repatriación al Perú, advirtió que su temida organización criminal cuenta con la suficiente cantidad de lugartenientes en libertad para seguir haciendo daño a la población de la zona norte de Lima.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el exoficial policial confirmó que la banda denominada 'Los Injertos del Cono Norte' ha sido desbaratada recién ahora con la captura de su líder; no obstante, cuestionó el triunfalismo mostrado por las autoridades, al sostener que la detención debe ser el "primer paso" para hallar con sus demás séquitos antes de que formen pequeñas organizaciones delictivas y se expandan por diferentes partes de la capital.

Falta capturar a un importante remanente de "monstruos"

Rivadeneyra Gilvonio no se mostró conforme con la extradición de alias "el Monstruo" y su puesta a disposición de la justicia peruana. Su captura, advirtió, no es la única que debe realizar la Policía Nacional para lograr con la pacificación del orden público; en tal sentido, puso como ejemplo que actualmente está en libre el peligroso delincuente llamado alias "loco Joe".

"Nadie habla de él, todo el mundo lo conoce al igual que lo conocían al "Monstruo". No hay absolutamente un detalle de ese sujeto, que están atrás de él", acusó en Exitosa, este jueves 29 de enero.

Asimismo, se encargó de desmentir las afirmaciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien señaló que la captura de Moreno Hernández había "desbaratado a todas las organizaciones criminales". Sobre lo dicho, lamentó su versión, debido a que todavía quedan más bandas delictivas que operan impunemente y, sobre 'Los Injertos del Cono Norte', sostuvo que hay entre 25 a 30 de sus miembros operando desde la clandestinidad.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, comandante (R) PNP Francisco Rivadeneyra, afirmó que todavía faltan capturar entre 25 y 30 integrantes de 'Los Injertos del Cono Norte'.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/JTCTRFxVir — Exitosa Noticias (@exitosape) January 29, 2026

Con destino a la Base Naval del Callao

Pese a que en un principio esta previsto que su estadía en prisión la iba a cumplir en el penal de Challapalca, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó esta mañana, que Erick Luis Moreno Hernández será internado en la Base Naval del Callao, donde cumplirá los 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra.

En conferencia de prensa, la recientemente nombrada nueva jefa del INPE, Shadia Valdez, informó el cambio de reclusorio, tras una reunión sostenida con el ministro de Justicia, Walter Martínez, donde se evaluó la peligrosidad del delincuente.

"Será trasladado a la Base Naval del Callao, al establecimiento penitenciario que se encuentra ahí y respecto a la continuidad de las audiencias, investigaciones, procedimientos fiscales, judiciales, estos están asegurados a través de los procedimientos que tiene el Instituto Nacional Penitenciario para ello", informó el titular del MINJUSDH.

La captura del prontuario debe marcar el inicio de célere proceso que debe revelar quiénes lo protegían desde su clandestinidad sin importar a qué entidad pertenezcan sus cómplices.