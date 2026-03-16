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Andrea Vidal: Detienen a sujeto implicado en el crimen de la extrabajadora del Congreso en Piura

La Policía de Carreteras detuvo en Piura a un hombre sospechoso por presuntamente haber participado en el asesinato contra Andrea Vidal. El hombre se será trasladado a Lima.

Detienen a sospechoso de crimen contra Andrea Vidal
Detienen a sospechoso de crimen contra Andrea Vidal (Composición Exitosa)

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 16/03/2026

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La Policía de Carreteras detuvo en Piura a un hombre sospechoso por su presunta participación en el asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal y del conductor Daniel Vargas Briceño en diciembre del 2024. 

Importante captura

Según la información a la que accedió Latina Noticia, la intervención se llevó a cabo cuando agentes policiales notaron a un sujeto que conducía con una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de la patrulla. Ante ello, los efectivos lo intervinieron y durante la verificación de identidad, los policías confirmaron que se trataba de David Santiago More Calderón, quien contaba con una orden de captura por el crimen antes mencionado. 

La requisitoria había sido emitida por el Juzgado de La Victoria, dentro de las investigaciones por el ataque armado contra la unidad en las que se trasladaba Vidal y terminó con su vida, así como con la del conductor. Tras la detención, el hombre fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial de Piura para ser llevado en las próximas horas a Lima con el fin de continuar las diligencias. 

Cabe señalar que aunque no se ha precisado cuál habría sido el rol de More Calderón en el atentado, es investigado y tenía medidas en su contra, razón por la que estaba no habido. Las autoridades buscan que brinde información sobre su presunta acción y los posibles implicados en el crimen, sin embargo, habría decidido guardar silencio. 

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Sicarios siguieron vehículo

Según pericias reveladas por reportajes periodísticos, el taxi por aplicativo en que se trasladaba Andrea Vidal fue seguido por diferentes vehículos y hasta una motocicleta antes del ataque. Las personas en estos vehículos dispararon contra la unidad de transporte en diversas oportunidades. 

El conductor resultó falleciendo en el lugar por sus graves heridas, mientras que Andrea Vidal fue trasladada hasta un establecimiento de salud, en donde quedó internada hasta que días más tarde perdió la vida por la gravedad de sus lesiones. 

Las investigaciones determinaron que por lo menos uno de esas unidades tenía placa falsa, presuntamente clonada por una red de falsificación que operaría en Piura, y que habría duplicado más de 200 placas usadas por el crimen organizado. 

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Es por este caso que la Policía de Carreteras logró detener a un hombre sospechoso de haber participado en el crimen cometido en La Victoria. 

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