Futbolista de Sporting Cristal anuncia que se convertirá en padre por primera vez

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luis Abram anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en padre por primera vez. El defensor de Sporting Cristal publicó un video junto a su pareja, Celeste Casanova, en el que compartió su alegría y anticipación por la llegada de su "pequeño milagro". La publicación ha generado miles de comentarios de felicitaciones, incluyendo los del club rimense.

Luis Abram se convertirá en padre

Con gran emoción, Luis Abram anunció que será papá y escribió en su cuenta de Instagram: "Entre tantos sueños que compartimos, hoy comienza el más hermoso de todos: nuestro pequeño milagro viene en camino, y estamos contando los días para conocerte. Desde ya, te amamos, bebé".

En el video se le ve junto a Celeste Casanova, mostrando una complicidad que ha conquistado a los seguidores del futbolista de Sporting Cristal.

La publicación tuvo una lluvia de comentarios de apoyo. Sporting Cristal no demoró en saludar a su jugador: "¡Felicidades, Luis y Celeste!", escribieron en sus redes sociales, sumándose a la celebración junto a los hinchas celestes que se mostraron emocionados con la noticia.

Regreso triunfal al Sporting Cristal

En agosto de 2025, Sporting Cristal confirmó el regreso de Luis Abram, quien firmó contrato hasta junio de 2028, tras ocho años fuera del club.

"¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Luis! Estamos felices de anunciar el retorno de Luis Abram como jugador del Sporting Cristal hasta junio de 2028. ¡Vamos con todo!", publicó la institución celeste en sus redes.

Con 30 años, Luis Abram regresó al fútbol peruano tras destacarse en Vélez Sarsfield de Argentina, Granada de España, Cruz Azul de México y Atlanta United de la MLS.

Sporting Cristal vs. Sport Boys

Sporting Cristal, con goles de Maxloren Castro, Miguel Araujo e Irven Ávila, aplastó 3-0 a Sport Boys en un choque por la fecha 7 del Apertura. Así, el plantel de Paulo Autuori sumó dos victorias seguidas.

Tras este triunfazo, Sporting Cristal subió al quinto puesto con 11 puntos y acecha a Los Chankas y Alianza Lima, mientras que el Boys se hundió en el penúltimo lugar con cinco unidades y un panorama bien complicado.

La felicidad de Luis Abram se hizo viral en redes sociales tras anunciar que será papá por primera vez. Junto a Celeste Casanova, mostró su emoción por la llegada de su "pequeño milagro", recibiendo cientos de comentarios de apoyo y felicitaciones del club Sporting Cristal y de sus seguidores.