Premier Miralles sobre reunión de presidente Balcázar en cafetería: "No tiene capucha ni se está escondiendo"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La premier Denisse Miralles fue consultada sobre la fotografía que circula en redes sociales en donde se visualiza al presidente José María Balcázar en una cafetería manteniendo una reunión con un personaje aún sin identificar. Al respecto, rechazó conocer a dicho individuo; asimismo, negó que el mandatario haya intentado esconderse.

Negó conocer a sujeto de la fotografía

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la presidenta del Consejo de Ministros indicó que si bien no sabe quién es el varón que aparece en dicha fotografía con el presidente, las intenciones de este último habrían sido solo tener un momento para compartir un desayuno.

Es así que, descartó que Balcázar haya tenido intención alguna de esconderse, por el contrario, resaltó que el encuentro fue en un lugar público como lo es la cafetería Berisso ubicada en el distrito de Lince. Además, consideró que el presidente no tendría problema alguno en aclarar la situación si se lo preguntan; sin embargo, hasta el momento no lo ha mencionado en algún discurso durante diferentes actividades oficiales.

"No lo conozco, yo entiendo que el presidente ha ido a tomar desayuno con alguien que conoce en un lugar público, no tiene capucha ni ningún tema que digamos que haga que se está escondiendo. Me parece que seguro en su momento, le pueden preguntar y puede responder al respecto", dijo a Panorama, el último domingo 15 de marzo.

No intercambiaron detalles

Cabe mencionar que, según Miralles, el presidente Balcázar no vive en Palacio de Gobierno, por lo que asiste a dicho recinto desde muy temprano y se retira por noche tras culminar sus labores, por lo que la reunión se pudo dar en algún momento en donde salió de Palacio durante el último domingo 15 de marzo. "No hemos intercambiado mayor detalle al respecto", agregó la premier.

Sobre voto de confianza

En otro momento, la presidente del Consejo de Ministros brindó un mensaje hacia el Congreso de la República, entorno al voto de confianza que se solicitará el próximo 18 de marzo. Según precisó, la estabilidad del país "no se improvisa".

"Creo que este Congreso, el último bicameral, confiamos en que tenga esa visión, de poner primero el bienestar de los peruanos y que podamos hacer un trabajo conjunto de aquí a los 135 días que quedan hasta julio del 2026", concluyó la premier.

De tal manera, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró desconocer quien es el individuo que mantuvo una reunión con el presidente Balcázar el último domingo, fuera de Palacio de Gobierno.