Juan Reynoso lanza dura crítica por el mal momento de Melgar y pide "millones de disculpas" a hinchas

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después del empate 0-0 de Melgar frente a Atlético Grau en Arequipa, Juan Reynoso se pronunció públicamente sobre el rendimiento de su equipo, dejando en claro que no está satisfecho con la producción futbolística del 'dominó' y ofreciendo "millones de disculpas" a los hinchas que esperaban victorias.

Reynoso critica mal momento de Melgar

El técnico peruano no ocultó su preocupación por los últimos cinco encuentros del equipo, donde sumaron cuatro derrotas y un empate, incluyendo la participación en la Copa Sudamericana.

🎙️ DECLARACIONES DE JUAN MÁXIMO REYNOSO TRAS EL EMPATE DE MELGAR ⚽



Estas fueron las palabras de Juan Máximo Reynoso, director técnico de FBC Melgar, luego del empate ante Atlético Grau.



📢 Un análisis claro del partido que deja diferentes puntos de vista sobre el rendimiento... pic.twitter.com/koT9oOwhFq — Rudy Hardy Estremadoyro Mejía (@HEstremadoyro) March 16, 2026

"No me representa en su totalidad, pero hay momentos que sí. Obviamente que hay que sostener esos momentos. Mis equipos siempre han ganado porque hay competencia. Si la hay, la debo elevar desde la competitividad individual. El que esté mejor, juega", declaró el 'Cabezón' tras el partido.

Juan Reynoso señaló que, aunque el equipo ha tenido control y posesión del balón, no se ha reflejado en el marcador, por lo que pidió "millones de disculpas" a la hinchada.

"No fue nuestra mejor versión, no fuimos eficientes ni efectivos, pero tuvimos todo el control. A la gente le pido un millón de disculpas, porque estos partidos se tienen que ganar y no se ganaron por lo que se dejó de hacer, sino por factores que seguro en el video serán muchos más contundentes", agregó.

Reynoso analiza estrategia del equipo

El entrenador comentó sobre la estrategia empleada en el último duelo: "Nosotros empezamos con cinco ofensivos (...) Meter un delantero más era sobrepoblar el área porque ya lo teníamos distribuidos".

"Lo que sí nos reprochamos es por qué esperamos los segundos tiempos para plasmar la idea de juego. Eso ha pasado desde el partido ante Chankas hasta la fecha", añadió.

Además, se refirió al desempeño individual, como el del portero Patricio Álvarez: "'El Pato' hizo todo el tiempo de la historia. Lo adoro, pero ¿Cuánto jugamos? Sé que no estamos en una mejor expresión, pero el análisis tiene que ser completo. Tiene que ser global e integral".

Con 10 puntos en la tabla, a siete unidades del líder Los Chankas, Juan Reynoso admitió que aún hay trabajo pendiente y que deben aprovechar la competitividad individual de los jugadores para mejorar los resultados en las próximas fechas del Torneo Apertura 2026.

Juan Reynoso dejó claro que el mal momento de Melgar exige cambios y autocrítica, ofreciendo "millones de disculpas" a los hinchas y reconociendo que su equipo no ha mostrado su mejor versión. La expectativa ahora recae en cómo el 'dominó' logrará revertir la situación y acercarse a la cima de la tabla.