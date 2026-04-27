Fuertes lluvias ponen en alerta a 50 provincias de la sierra y la selva para los próximos días, alerta el Senamhi

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 10 regiones del Perú para la última semana de abril. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Áncash : Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay.

: Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Huánuco : Huacaybamba, Huamalíes, Marañón y Lauricocha.

: Huacaybamba, Huamalíes, Marañón y Lauricocha. Junín : Jauja y Yauli.

: Jauja y Yauli. La Libertad : Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Gran Chimú.

: Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Gran Chimú. Lima : Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Pasco : Pasco y Daniel Alcides Carrión.

: Pasco y Daniel Alcides Carrión. Piura : Ayabaca y Huancabamba.

: Ayabaca y Huancabamba. San Martín: Tocache.

📣#Aviso #Senamhi #Minam del 28 al 30 de abril, se esperan precipitaciones en la #Sierra norte y centro.



✅ Este incremento estará acompañado de descargas eléctricas



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En ese sentido, el Senamhi informó que desde el martes 28 al jueves 30 de abril se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y centro. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro.

Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Bajo estas consideraciones, se esperan acumulados de lluvia entre los 13 mm/día y 27 mm/día en la sierra norte y valores entre los 8 mm/día y 22 mm/día en la sierra centro.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.