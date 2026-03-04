¡Somos Norte enciende Lima! La orquesta internacional anuncia conciertos y el lanzamiento de su "Mix Vidita"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cumbia sigue marcando el pulso de las fiestas en la capital y esta vez es la orquesta internacional Somos Norte la que busca conquistar escenarios con su más reciente lanzamiento: 'Mix Vidita', un tema que viene creciendo con fuerza en plataformas digitales.

"Estamos en verdad muy contentos, venimos con todas las ganas a promocionar el Mix Vidita, que es un boom ya a través de las redes sociales", expresó el animador durante su participación en el programa Contra el Tráfico de Exitosa.

El videoclip del tema, grabado en el distrito de Comas, ya circula en YouTube y otras plataformas, mientras que en TikTok, Facebook e Instagram el sencillo viene sumando reproducciones y compartidos.

"Ya está en todas las redes", enfatizó el representante de la agrupación, resaltando el impacto digital que ha tenido el lanzamiento.

Nuevas voces y espíritu familiar

Durante la entrevista, la agrupación presentó a sus integrantes, entre ellos las cantantes Mikeli Merino y Madaith, quienes recientemente se sumaron al proyecto musical.

Mikeli contó que ingresó tras el último casting realizado por la orquesta y, aunque lleva poco tiempo, aseguró sentirse feliz con la experiencia.

Por su parte, Madaith reveló que esta es su primera vez en una orquesta de cumbia, un reto que asume con entusiasmo y compromiso.

"Más que un grupo que solamente son trabajadores y compañeros, somos como una familia", afirmaron, subrayando que el compañerismo y el respeto son pilares fundamentales dentro de la agrupación.

También fue presentado Thiago Castañeda, quien ya lleva más de un año en la orquesta y reafirmó la idea de unidad que promueve la agrupación: "Somos una familia", comentó al ser consultado sobre su experiencia en el grupo.

Agenda recargada en Lima

Además del impulso digital de "Mix Vidita", Somos Norte anunció una intensa agenda de presentaciones en Lima y alrededores.

El 6 de marzo se presentarán en el Guaralino Internacional.

El 7 de marzo estarán en Cieneguilla.

El 8 de marzo compartirán con el público de San Juan de Lurigancho en el Padrino Club.

El 9 de marzo cerrarán su recorrido en Lurín, llevando su propuesta musical al sur de la capital.

Para contrataciones, la orquesta puso a disposición el número 933-440-323 y recordó que pueden encontrarlos en redes sociales como "Internacional Somos Norte", donde comparten novedades, presentaciones y material audiovisual.

Con un tema que ya comienza a sonar con fuerza en redes sociales y una agenda cargada de presentaciones en distintos distritos de Lima, la orquesta internacional Somos Norte apuesta por consolidar su nombre dentro de la cumbia.