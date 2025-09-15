Universidad San Marcos anuncia reprogramación de examen de admisión: Conoce AQUÍ el nuevo cronograma

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Naconal Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado, este lunes 15 de septiembre, dirigido a los postulantes inscritos en el Examen de Admisión del Proceso 2026-I para indicarles que la prueba ha sido reprogramada. Esta importante decisión se establece luego que la casa de estudios llegara a un acuerdo con sus alumnos para levantar la toma del campus.

San Marcos reprograma examen de admisión

La 'Decana de América' recurrió a sus redes sociales oficiales para publicar una misiva en la que se da a conocer que, tras la suspensión del examen de admisión, el pasado miércoles 10 de septiembre, que estaba programado a llevarse en dicho mes, ahora ha sido reprogramado para octubre.

"Se informa a todos los postulantes inscritos que el Examen de Admisión del Proceso 2026-I ha sido reprogramado para los días", se lee al inicio del comunicado de la casa de estudios.

En tal sentido, la Dirección General de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la Universidad San Marcos determinó el siguiente cronograma según fechas y carreras:

Sábado 4 de octubre:

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 5 de octubre:

Área B: Ciencias Básicas

Área C: Ingeniería

Sábado 11 de octubre:

Área A: Ciencias de la Salud (excepto la escuela profesional de Medicina Humana)

Domingo 12 de octubre:

Área A: Ciencias de la Salud - Escuela profesional de Medicina Humana

Comunicado de la Universidad Mayor de San Marcos

Autoridades de la UNMSM y estudiantes llegan a acuerdo

Después de suscitarse protestas perpetradas por estudiantes de la San Marcos y tras la toma del campus universitario, la casa de estudios y los dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) llegaron a un acuerdo a través de una mesa de diálogo encabezada por la Defensoría del Pueblo.

Más allá de acordar el levantamiento de la toma de la Ciudad Universitaria, se acordaron otro beneficios con los estudiantes a fin de su bienestar, entre ellos se encuentran el aumento de las raciones de alimentos, ampliaciones en el horario de atención del comedor, entre otros.

Cabe resaltar que en la firma de este convenio estuvieron presentes la rectora de la UNMSM, la doctora Jeri Ramón Ruffner, quien estuvo acompañada de los decanos, consejeros universitarios y la Comisión Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos.

Como vemos la tarde de este lunes 15 de septiembre, la Universidad San Marcos emitió un comunicado con la reprogramación de su Examen de Admisión del Proceso 2026-I.