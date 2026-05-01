Presidente José Balcázar rinde homenaje a los trabajadores del Perú hoy en su día

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del Día del Trabajador, el presidente José María Balcázar rindió homenaje este viernes 1 de mayo a los trabajadores del Perú, en el marco del 140 aniversario de los "Mártires de Chicago".

A través de una carta difundida por la Presidencia de la República, el jefe de Estado señaló que el desarrollo de las sociedades debe mucho a la fuerza laboral, la cual debe ser valorada para evitar que se generen conflictos.

Remembranza sobre los "Mártires de Chicago"

El mandatario aprovechó la ocasión para realizar una remembranza sobre la historia de los "Mártires de Chicago", acontecimiento de 1886 suscitado en Estados Unidos y que derivó en el reconocimiento mundial de que las jornada laborales sean de ocho horas al día.

"Esa sangre derramada por los 'Mártires sindicales de Chicago', lejos de hacer retroceder al movimiento sindical, avivó la llama del coraje y unidad principista, que les hizo lograr más tarde la jornada de las 8 horas en todo el mundo", señala su misiva.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/UFbr8RM41O — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 1, 2026

Vale recordar que, el presidente Balcázar, acompañado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, participó la tarde del jueves 30 de abril en la ceremonia de condecoración de la "Orden del Trabajo" destinada a ciudadanos e instituciones que han destacado en favor del país por su "contribución técnica, académica o gremial".

#NotaDePrensa | Reconociendo el aporte al desarrollo laboral 🇵🇪 🤝



El presidente de la república, José María Balcázar, participó en la ceremonia de condecoración de la Orden del Trabajo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, a ciudadanos e... pic.twitter.com/ikQZRlMkTn — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 30, 2026

Ministro Trabajo reafirma plan de formalización en favor de más de 12 millones de peruanos

En la previa del saludo por el Día del Trabajador a cargo del mandatario peruano, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se dirigió a los millones de trabajadores del Perú para destacar el esfuerzo diario que realizan para sostener a sus familias y en favor del crecimiento de nuestro país.

En ese sentido, reafirmó una de las principales políticas del Gobierno a través de su cartera, la cual consiste en atender una "misión social", y es mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores en todos los ámbitos.

A través de un mensaje oficial, el representante del Poder Ejecutivo señaló que han "identificado un desafío histórico" y es la informalidad, siendo uno de los objetivos prioritarios a atender hasta julio del 2026. Bajo esta consideración, advirtió que este flagelo atenta al 70 % de la fuerza laboral, afectando a más de 12 millones de peruanos que no cuentan con acceso a beneficios y seguridad social, así como a una jubilación digna.

Frente a esta situación, Fernández Cáceres recalcó que el Gobierno ha adoptado "medidas concretas" mediante la Estrategia Nacional para la Formalización 2026-2040, promulgada a través de la Decreto Supremo N.º 001-2026-TR.

"Esta, no es sola una política multisectorial, es una prioridad del Estado para ordenar el mercado laboral, bajo principios de equidad, inclusión y respeto a la dignidad humana", enfatizó.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo saluda a la fuerza laboral del país, en conmemoración por el Día del Trabajo. 💪🏼🇵🇪#NotaDePrensa pic.twitter.com/o7yQtD2IkZ — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) May 1, 2026

Desde el Gobierno reafirman su compromiso con la clase trabajadora del Perú, especial hoy en el Día del Trabajador.