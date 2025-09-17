Gobierno declara Día del Pan con Chicharrón cada segundo domingo de septiembre

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Más que merecido! El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDAGRI), declaró a nivel nacional, el segundo domingo del mes de septiembre de cada año, como el Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 0368-2025-MIDAGRI, publicada este miércoles 17 de septiembre, se dispone la ejecución de acciones sectoriales para promover el consumo de la carne de cerdo peruano, por ser un insumo fundamental en la elaboración de platos tradicionales, siendo una parte importante de las "expresiones culturales de alcance local y regional" de nuestro país.

Consideraciones:

Según el dispositivo, la Asociación Peruana de Productores de Porcinos (ASOPORCI) solicitó instaurar a nivel nacional el Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano, fundamentando su propuesta en que el pan con chicharrón "es una tradición peruana, un punto de encuentro familiar y un símbolo de la cultura que recientemente ha sido reconocido a nivel internacional", haciendo referencia a su triunfo en el concurso del Mundial de Desayunos del streamer español Ibai Llanos.

En ese sentido, la Dirección General de Desarrollo Ganadero del MIDAGRI opinó de manera favorable sobre la solicitud de la ASOPORCI, señalando que la misma no solo incide de manera favorable en el sector de Desarrollo Agrario y Riego, puesto que, incrementará a las cadenas productivas vinculadas a los sectores de Comercio Exterior y Turismo, Producción; y Trabajo y Promoción del Empleo, "por el nivel de empleabilidad laboral y creación de fuentes de trabajo asociadas, que parten desde la cadena primaria de la carne de cerdo hasta la puesta en la mesa de una variada cantidad de platos de bandera a nivel nacional".

"El pan con chicharrón constituye una tradición culinaria profundamente arraigada en el imaginario colectivo peruano, especialmente como desayuno dominical en hogares y mercados populares. Su conmemoración contribuye a reforzar la identidad y el orgullo por las costumbres nacionales, fomentar la diversidad cultural y alimentar la cohesión social a través de la gastronomía", menciona la resolución ministerial.

El consumo de carne de cerdo en el Perú

El Ministerio de Desarrollo Agrario señala que, en el Perú, el consumo de la carne de cerdo en el 2024 alcanzó los 10,5 kg/hab./año , creciendo respecto al año 2023, que fue de 9,7 kg/hab./año.

Sin embargo, en algunos países industrializados es alto. En Hong Kong, por ejemplo, el consumo alcanza los 82 kg/hab./año, en la Unión Europea llega a los 41,1 kg/hab./año, China tiene un 40 kg/hab./año, Taiwán registra 39,5 kg/hab./año, Corea del Sur tiene un 38,2 kg/hab./año y Estados Unidos un 28,8 kg/hab./año.

Actualmente, del total de la población porcina en el país, el 58 % es crianza de traspatio, el 4 % es de tipo familiar o semi intensiva y el 38 % son explotación intensiva; no obstante, con respecto a la producción, la crianza de traspatio aporta el 20 %, la familiar o semi intensiva el 5 % y la crianza intensiva el 75 %.

Cabe precisar que, para el año 2024, la producción de carne de cerdo en el Perú alcanzó las 209 000 toneladas, participando en esta actividad 419 702 productores, siendo las regiones con mayor producción: Lima (44 %), La Libertad (11 %), Ica (7 %), Arequipa (7 %) y Huánuco (4 %).