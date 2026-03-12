Katia Condos toma INESPERADA decisión tras el FIN de su matrimonio con Federico Salazar

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Nadie lo esperaba! Katia Condos sorprendió a todos al tomar una inesperada decisión tras anunciar el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación. ¿Qué hizo la actriz peruana?

Katia Condos y Federico Salazar terminaron

Una de las parejas señaladas como la más sólida en la industria del entretenimiento y la farándula lanzó una noticia que dejó desconcertados a más de uno de sus conocidos y seguidores.

La actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar compartieron una publicación en redes sociales revelando que su matrimonio llegó a su fin y, a partir de ahora, se llevarían bien por mantener una buena relación de padres. También expresaron que era un tema sensible por el cual pedían la comprensión del caso sin dar mayores detalles de las causas de su separación.

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre", se lee en el comunicado.

¿Qué decisión tomó Katia Condos tras la ruptura?

Tras sostener que la decisión fue tomada de forma mutua con respeto y madurez, priorizando el bienestar de sus hijos, la actriz peruana volvió a sorprender y esta vez al tomar una drásticas decisión respecto a sus redes sociales.

Pues bien, Katia Condos, en medio de esta situación, optó por bloquear por completo la opción de comentarios en su cuenta de Instagram y no solo en la publicación de su separación, sino también en otros post en un aparente intento de evitar opiniones desatinadas sobre el difícil momento que atraviesa su vida familiar.

Katia Condos limitó comentarios en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina se conmueve por la noticia

Como era de esperarse, el anuncio de la ruptura amorosa de Katia Condos y Federico Salazar obtuvo cientos de reacciones, entre ellos las de Magaly Medina. La conductora de televisión no pudo evitar conmoverse con la noticia e incluso asegurar que le "había roto el corazón".

"De verdad he recibido una noticia que me ha puesto un poco triste. (...) Pero es sobre el rompimiento de Katia y Federico, una de las parejas más sólidas de nuestra farándula, y que ambos han publicado este comunicado que me ha roto el corazón", expresó.

Sin lugar a duda el rompimiento de Katia Condos y Federico Salazar sorprendió a más de uno de sus seguidores, y mucho más luego de que la actriz tomara una inesperada decisión en redes sociales tras dar a conocer la noticia con un comunicado.