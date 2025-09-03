Gobierno evaluará decretar el Día del Pan con Chicharrón que compite en el Mundial de Desayunos

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la locura por el nuevo triunfo del pan con chicharrón, en representación del Perú, en el concurso del 'Mundial de Desayunos', la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León dejó a entrever que se podría decretar el día de dicho desayuno peruano.

Podría decretarse el Día del Pan con Chicharrón

Tras participar de una actividad oficial, la titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú, fue consultada sobre la participación del pan con chicharrón peruano en el concurso organizado por el streamer español Ibai.

En ese sentido señaló que, desde el Mincetur buscan impulsar las riquesas de nuestro país, por ello publicaron hasta un video llamando a la población a votar por el Perú. Desilú no dudó en demostrar su entusiasmo por esta concurso internacional.

"Nosotros hemos visto con mucha alegría que pusimos, por ejemplo, un video ayudando a votar, con un pan con chicharrón que bailaba. Hemos superado, inclusive el millón de vistas en un día, ahorita ya vamos por dos millones. Nosotros, en los últimos días, hemos puesto a nuestro equiponde comunicaciones a trabajar en el tema justo para ayudar ", contó.

Consideró que con esta competencia se conocerá más al Perú y resltó la ruta gastronómica del Perú en cada uno de sus platillos, pues por ello la comida peruana es tan exitosa, aseguró.

Al ser cuestionada si se planea decretar el Día del Pan con Chicharrón, manifestó que es una buena idea y podría evaluarse la propuesta desde su cartera.

Perú vs. Chile

Desde este miercoles 3 de septiembre, el streamer español, Ibai Llanos, anunción que inician los votos en la fase de semifinales del 'Mundial de Desayunos', en la que nuestro pan con chicharrón se enfretnará a la marraqueta con palta de Chile.

A través de un video, Ibai Llanos invitó a todos a las votaciones para elegir al mejor de los platillos, en un duelo que todos conocemos como el 'Clásico del Pacífico'.

"¡Qué duelos tan históricos tenemos aquí con dos desayunos que son espectaculares. Por parte de Chile, la marraqueta que ha llegado a las semifinales, pero hemos añadido algo al desayuno que me lo has pedido mucho, las sopaipillas con pebre y un poco de té. Por parte de Perú, como no, pan con chicharrón, tamal y café pasado; por lo tanto ¿Qué desayuno crees que debe estar en la final Perú o Chile?", expresó el influencer.

En este contexto la ministra de Comercio Exterior y Turismo dejó a entrever que desde su cartera se podría decretar el Día del Pan con Chicharrón en medio del furor por el 'Mundial de Desayunos'.