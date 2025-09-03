Polos del pan con chicharrón son la sensación en Gamarra: "Ibai aquí te esperamos"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú se enfrenta a Chile en la semifinal del 'Mundial de Desayunos' y el emporio textil de Gamarra no tardó en sumarse a la euforia de esta competencia gastronómica realizada por el streamer español, Ibai Llanos, con polos inspirados en el duelo de nuestro rico pan con chicharrón frente a la marraqueta con palta del país vecino del sur.

Furor en Gamarra por polos del pan con chicharrón

Este 3 de septiembre, inició la votación por la semifinal del 'Mundial de Desayunos' donde todos se unen para elegir al pan con chicharrón y el tamal como el mejor plato de la competencia gastronómica. El furor y la algarabía por esta contienda no solo se da en las redes sociales, sino también en otros ámbitos.

Exitosa llegó hasta Gamarra, donde los comerciantes aprovecharon la tendencia para transformar la pasión popular por la gastronomía peruana en divertidas prendas: ¡polos con el pan con chicharrón! Cada estampado tiene este desayuno acompañado de divertidas frases e imágenes para alentar a nuestro país en el tan esperado 'Clásico del Pacífico' que ahora no se define con el fútbol, sino en la mesa.

En los mensajes creativos destacan: "Ibai, aquí te esperamos para darte el chicharrón", "El mejor desayuno", "Chile alzando al campeón" donde se aprecia la selección chilena levantando nuestro pan con chicharrón, "Chile diciendo que el pan con chicharrón es chileno", "El Rey: el pan con chicharrón".

Frases en polos para hinchas del pan con chicharrón y tamal en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos.

Comerciantes se suman al 'Mundial de Desayunos'

Desde estampados que parodian la Última Cena con el pan con chicharrón como protagonista, hasta diseños con el Papa León XIV, disfrutando de nuestro desayuno peruano, los comerciantes de Gamarra no dudan en seguir demostrando su creatividad y humor por esta fiebre del 'Mundial de Desayunos' en el que ahora Perú se enfrenta a Chile.

"Nosotros causando tendencia. Aprovechando la noticia, y dijimos, 'Bueno, el pan con chicharrón se merece tener sus polos y acá lo vamos a hacer'. Hemos tratado de hacer los mejores memes", expresó una vendedora en el emporio comercial a las cámaras de Exitosa.

Rápidamente, la comerciante aprovechó en hacer un llamado a todos los peruanos a seguir votando por nuestro país en la competencia y sostuvo que si damos "luces a Ibai" es porque "estamos participando en el sorteo", aunque no hay punto de comparación, ya que "somos campeones".

Polos del pan con chicharrón ganan popularidad en Gamarra.

Perú vs. Chile en la semifinal: ¿Cómo votar?

El 'Clásico del Pacífico' se define en la mesa. Tras lograr superar a Ecuador con 8.1 millones de votos al bolón verde y encebollado, el pan con chicharrón y el tamal, ahora acompañado de café pasado, debe superar a la marraqueta chilena para llegar a la final del 'Mundial de Desayunos'. Por ello, aquí te contamos cómo votar ¡sigue estos pasos!

En TikTok entra a este LINK. Buscar la publicación del enfrentamiento, darle 'me gusta' (CLICK al corazón) al comentario de Perú.

Buscar la publicación del enfrentamiento, En Instagram, participar en la encuesta fijada en el primer comentario. Debemos marcar nuestro voto por Perú en el perfil oficial de Instagram de Ibai (@ibaillanos).

participar en la en el primer comentario. Debemos marcar en el (@ibaillanos). Youtube: dirigiéndonos a la sección de Shorts en el perfil oficial de Ibai, realizamos el mismo procedimiento que en TikTok, buscando el comentario relacionado con Perú realizado desde la cuenta oficial del influencer.

Entra al perfil de Instagram y TikTok de Ibai Llanos y vota por Perú en la semifinal del Mundial de Desayunos.

De esta manera, en Gamarra ya se venden polos con mensajes creativos en respaldo del pan con chicharrón que ahora se enfrenta a la marraqueta con palta de Chile en la semifinal del 'Mundial de Desayunos'.