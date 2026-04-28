PNP: Congreso aprueba dictamen para uso obligatorio de cámaras corporales en intervenciones

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 27 de abril, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso aprobó, por unanimidad, el dictamen que propone el uso obligatorio de cámaras corporales (body cams) durante intervenciones de la PNP, de modo que estas siempre queden registradas.

Buscan que PNP utilice cámaras corporales obligatoriamente

El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, agregando el artículo 43-A, que dispone que la implementación de estos equipos se realice progresivamente para "garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales".

El informe refiere que ello aplica para intervenciones policiales "en la vía pública u otro lugar que pueda generar controversia" o en situaciones que necesiten prueba, como las detenciones y operativos.

El grupo de trabajo parlamentario, presidido por la congresista Karol Paredes, aprobó el dispositivo legal por unanimidad, con 19 votos.

"Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortelecer la confianza pública", sostuvo Paredes.

Para argumentar el planteamiento, la comisión citó a estudios internacionales como el Instituto Nacional de Justicia de EE.UU., cuyo informe señala que estos equipos potencian la rendición de cuentas, tan necesaria en estos días.

"Las cámaras corporales aumentan la transparencia y la rendición de cuentas, permiten resolver con mayor rapidez quejas o denuncias, aportan evidencia objetiva para procesos jusdiciales y ofrecen oportundidades valiosas para la capacitación policial", indicó el Instituto.

Según el instituto, las cámaras corporales para la Policía también generan "beneficios sociales y económicos significativos".

A partir de ahora, el dictamen queda pendiente de debate y votación en el Pleno del Congreso.

PNP y FF.AA. afirman que militares sufrieron ataque en Huancavelica

Tras la operación militar antidrogas que dejó cinco civiles muertos en Huancavelica, la Policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas salieron en defensa de los ocho militares investigados por Fiscalía por presunto homicidio.

Según el comunicado conjunto, la patrulla del Ejército disparó "en legítima defensa" contra la camioneta donde viajaban los civiles ante un previo ataque "con armas de fuego".

"La patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. Ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa (...) resultando personas fallecidas, heridas y un detenido", precisaron.

En ese sentido, afirman que "toda actuación se ejecuta bajo el marco legal vigente", pues cuentan con indicios que evidencian una presunta vinculación de los ocupantes de dicha camioneta con el narcotráfico.

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el dictamen que busca hacer obligatorio el uso de cámaras corporales en intervenciones de la PNP.