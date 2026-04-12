¿Se pueden extender las Elecciones 2026? Esto dice la Constitución

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras los graves incidentes y el retraso en la apertura de locales de distritos de Lima Sur este domingo, la jornada electoral de este 12 de abril enfrenta una crisis logística sin precedentes que ha impedido la apertura de múltiples colegios, generando dudas sobre una posible extensión de la fecha oficial.

Hasta el momento, el panorama electoral en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac se torna crítica desde tempranas horas. Miles de ciudadanos reportaron que sus mesas no se instalaron a tiempo debido a fallas en el software de la ONPE y la falta de material de sufragio.

Ante esta situación, surge la interrogante sobre si el proceso puede continuar mañana. Sin embargo, la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones no permiten que el sufragio se extienda por un día adicional, manteniendo vigente el principio de fecha única.

El marco legal del sufragio

La normativa vigente es estricta respecto a la duración de los comicios. Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), todos los actos de instalación, votación y el posterior escrutinio deben realizarse obligatoriamente el mismo día. La medida busca garantizar la seguridad del voto y la cadena de custodia de las ánforas, evitando que el material electoral quede expuesto durante la noche sin haber sido contabilizado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cerró toda posibilidad legal de votar el lunes. Por ello se dispuso que extiendan su horario de atención hasta las 6:00 pm de hoy, asegurando que quienes estén en fila puedan sufragar.

"Todos los actos referentes a la instalación de la mesa, votación y escrutinio se realizan el mismo día", anunció la autoridad electoral.

Seguridad jurídica y nulidad

El derecho electoral peruano se rige por el principio de preclusión, lo que significa que las etapas no pueden retroceder ni pausarse. Si una mesa de votación nunca logró instalarse por falta de miembros o materiales, no se puede reabrir al día siguiente de forma improvisada.

En estos casos extremos, el sistema contempla la nulidad de esas mesas específicas y una eventual convocatoria a elecciones complementarias en una fecha distinta, salvaguardando la transparencia del proceso. Para los ciudadanos afectados por el cierre de locales, la recomendación es documentar la situación para tramitar la dispensa de la multa.

Es importante que estas Elecciones y lo que dice la Ley Electoral sobre la votación en una fecha única garantizan que los resultados no sean alterados. La jornada debe concluir este domingo bajo reglas de la ley electoral para mantener la validez de los votos emitidos por la ciudadanía en todo el territorio nacional.