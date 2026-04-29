Temblor en Perú HOY, 29 de abril: Epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo sentido esta madrugada

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo remeció al Perú hoy, miércoles 29 de abril, según el reciente informe oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la madrugada de este miércoles 29 de abril, precisamente a las 1:18 a.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido esta madrugada, tuvo una magnitud de 4.8 con el punto de referencia a 19 km al NO de Jaén en Cajamarca

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0237

Fecha y Hora Local: 29/04/2026 01:12:12

Magnitud: 4.8

Profundidad: 22km

Latitud: -5.58

Longitud: -78.92

Intensidad: III Jaén

Referencia: 19 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/s6oywDloqi — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 29, 2026

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró la necesidad de contar con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín y documentos importantes. Asimismo, recomendó identificar las zonas seguras dentro de cada vivienda, participar en simulacros nacionales y establecer un plan familiar de evacuación.

Durante un sismo, se aconseja mantener la calma, evitar correr, no usar ascensores y protegerse en lugares seguros como columnas o estructuras firmes. Tras el movimiento, es importante revisar las instalaciones de gas y electricidad para prevenir accidentes.

Este último sismo registrado este miércoles 29 de abril se suma a la serie de movimientos telúricos que se han sentido en distintas regiones del país en los últimos días.

La prevención es importante

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia. Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

Ante los sismos que se registran en Perú, las autoridades exhortan a la ciudadanía participar en los simulacros nacionales para saber cómo actuar ante un evento similar como el último temblor que se sintió este miércoles 29 de abril, con una magnitud de 4.8 en Cajamarca.

La constante actividad sísmica es un recordatorio de que la preparación ciudadana es clave para reducir riesgos y enfrentar con seguridad cualquier eventualidad.