Óscar Arriola lamenta fallo del TC que declara como inconstitucional juzgamiento de menores de edad como adultos

A pesar de que más de una autoridad en el país buscaba que esta medida se mantenga, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la norma que permitía procesar a los menores de edad de 16 y 17 años dentro del sistema penal de adultos, declarándola inconstitucional.

Según la entidad, los menores dentro de este rango de edad deben ser procesados bajo un régimen especial tal como se ha hecho desde el nacimiento de nuestra república. Con ello, decenas de casos en curso deberán ser modificados alterando sus resultados y los tiempos del mismo.

Arriola cuestiona fallo del TC sobre menores de edad

Como era de esperarse, la decisión no gustó en los funcionados del Estado como fue el caso del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. El mandamás de la PNP señaló que, tal como lo indica la crisis de inseguridad que se vive, cientos de estos menores de edad representan un peligro para la ciudadanía-

"Constituyen un peligro y un riesgo a la sociedad. Estos menores de edad son los que quitan la vida a todas las demás personas", indicó.

Adolescentes en instalaciones del INPE serán trasladados a centros juveniles.

En esa misma línea, el general de la PNP dejó en claro que la mirada que le ha dado el Tribunal Constitucional no los ayuda en lo absoluto en la lucha contra la criminalidad que vienen librando desde hace meses.

"Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos y la zozobra, y entonces una mirada desde los derechos fundamentales garantistas no ayudaría en absolutamente nada en esta lucha", añadió.

Serán absolutamente respetuosos

Pese a su desazón con la postura tomada por el máximo ente interpretativo de la Constitución Política del Perú, Óscar Arriola dejó en claro que, como institución encargada de hacer cumplir la ley, serán absolutamente respetuosos de su decisión por lo que acatarán la misma de manera inmediata.

"Nosotros somos los encargados de hacer cumplir la ley, somos los primeros llamados a cumplir. Y, en ese marco, somos absolutamente respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional", finalizó.

