Venezuela: Reportan colapso de cuatro edificios en el Municipio Chacao a consecuencia de fuertes terremotos

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El periodista venezolano, Luis Carlos Galatrava, informó este miércoles 24 de junio a Exitosa sobre los efectos que vienen dejando los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron la zona central del país caribeño.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de los Estados Unidos, el punto de referencia es a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, estado de Carabobo, sintiéndose inclusive hasta Colombia.

Graves afectaciones deja potente movimiento telúrico

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", el hombre de prensa señaló que el Municipio de Chacao es una de las localidades ubicadas en el estado de Miranda que más graves afectaciones viene registrando, debido a los daños suscitados en edificios, viviendas y establecimientos comerciales.

"Hasta ahora se pueden reportar la caída de cuatro edificios en el Municipio Chacao, una zona sísmica que tiene un quiebre a la altura de Los Palos Grandes. También hay un edificio que se derrumbó por completo a la altura de San Bernardino en el distrito capital y a esta hora desconocemos el número de fallecidos, heridos y lesionados, pero sabemos que es una cifra bastante alta", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Luis Carlos Galatrava, periodista venezolano, informó que el fuerte sismo que sacudió el país ha provocado el colapso de al menos cuatro edificios en el municipio de Chacao, una de las zonas más afectadas tras el movimiento... pic.twitter.com/kdQkLIdbEG — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

En ese sentido, señaló que minutos antes de que empiece el movimiento telúrico, recibieron una alerta con la aproximación de un sismo de magnitud de 6.4 para que puedan ponerse a salvo y que posterior del terremoto se registró una fuerte réplica.

Del mismo modo, reportó la cancelación de la alerta de tsunami emitida por el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos para las islas situadas frente a la costa de Venezuela (Aruba, Curazao y Bonaire) y Margarita.

Diosdado Cabello brinda reporte sobre localidades afectadas

Desde el Gobierno de Venezuela, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las zonas más afectadas en Caracas son Palos Grandes, Altamira -considerada zona sísmica-, El Paraíso, San Bernardino y Chacao. También reportó que se registran reportes de efectos en La Guaira y en el estado Aragua.

En esa misma línea, el funcionario venezolano indicó que todos los organismos de seguridad y de prevención están desplegados para atender las emergencias y recomendó también a la población a permanecer en las calles, en calma, hasta que se confirme la ausencia de réplicas.

Señaló que, se ha suspendido el servicio de gas y que se reportan algunos cortes eléctricos, por lo que están haciendo todas las coordinaciones para que puedan restablecerse a la brevedad posible.

Desde Caracas indicaron que las autoridades locales vienen trabajando en la remoción de escombros y así poder rescatar a las posibles personas atrapadas.