Declaran estado de EMERGENCIA en Venezuela tras sufrir dos terremotos: Reportan más de 160 muertos y varios heridos

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras sufrir dos fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5. Según informó, el número de muertos subió a más de 160, mientras avanzan las labores de rescate en las zonas más afectadas.

Estado de emergencia en Venezuela tras terremotos de 7.2 y 7.5

Momentos de tensión y preocupación se vive actualmente en Venezuela tras sufrir dos fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 el 24 de junio, así como 20 réplicas.

Según los primeros reportes, los movimientos telúricos originaron serias afectaciones a edificios, viviendas y establecimientos comerciales. En algunos casos, incluso se han registrado colapsos de los inmuebles dejando personas atrapadas bajo los escombros.

Mientras los equipos de rescate buscaban sobrevivientes en la catástrofe, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez brindó un mensaje a su nación para dar detalles de las medidas que implementan ante esta grave situación. En primer lugar, la mandataria declaró estado de emergencia nacional tras los recientes sismos en Venezuela, siendo la franja norte costera —especialmente La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón— la zona más damnificada.

""Alrededor de las 6:00 p.m. ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7.2 y el segundo de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados. (...) Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla la Constitución", indicó Delcy Rodríguez.

🌎🇻🇪 || ¡Estado de emergencia! Ante los graves daños por el sismo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró Estado de Emergencia en Venezuela. Se suspenden clases, cierran el aeropuerto de Maiquetía y desconectan el gas preventivamente. 🚨⚡ pic.twitter.com/kk7EUotfco — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) June 25, 2026

Dos terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez eleva cifra de víctimas

Asimismo, Delcy Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la "unión para salvar vidas", asegurando que el Gobierno venezolano mantiene un despliegue técnico y humano de envergadura para atender de manera inmediata las emergencias registradas en el territorio nacional. También reportó que debido a la tragedia, se suspenden las clases en los siguientes días de esta semana.

"Activamos la red de salud pública del país para la atención de los heridos en un momento de mayor sensibilidad para la población. Para los que sufrieron la pérdida de algún familiar, extendemos nuestras condolencias", indicó.

Horas más tarde, la presidenta de Venezuela precisó que la cifra de víctimas ascendió en las últimas horas conforme avanzaron las labores de búsqueda y rescate: pasó de 32 muertos a 164 y los heridos registrados hasta el momento son de al menos 971 personas.

Esta información fue corroborada por la periodista venezolana Yakari Prado, en diálogo con Exitosa, quien advirtió que habría cientos de personas desaparecidas en las zonas de mayor impacto de los terremotos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la periodista venezolana Yakari Prado advirtió que el sistema hospitalario en Venezuela se encuentra en una situación crítica tras los potentes terremotos registrados en el país.



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Principal aeropuerto de Venezuela, cerrado tras los terremotos

Delcy Rodríguez también precisó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado de forma temporal. Finalmente, agradeció a las autoridades de otros países por solidarizarse con la emergencia que se vive en Venezuela y enviaron rescatistas para sumarse a las labores de búsqueda.

Venezuela quedó en estado de emergencia luego de que dos potentes terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 sacudieran la zona del centro del país el miércoles 24 de junio. Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, pidió la calma y reveló que la cifra de muertos y heridos ascendió.