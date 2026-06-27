León XIV pide a la comunidad internacional atender la emergencia en Venezuela tras terremotos: "Que no falte la solidaridad"

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El doble terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio ha causado gran conmoción en el mundo a raíz de los miles de fallecidos y damnificados que ha dejado. Esto ha generado que grandes naciones del planeta envíen ayuda humanitaria y equipos de rescatistas para que la búsqueda de sobrevivientes continué en todo el territorio afectado.

León XIV ora por Venezuela y pide respuesta de la comunidad internacional

Uno que no fue ajeno a esta situación como líder de la iglesia católica, fue el Papa León XIV. Desde Roma, el Santo Padre se tomó unos segundos en medio de una actividad oficial en el Vaticano para expresar su solidaridad con los fallecidos y damnificados por los terremotos en Venezuela asegurando que sus oraciones están con todos ellos.

"Antes de comenzar la reflexión conclusiva, deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la del todo el Colegio Cardenalicio a la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días", indicó.

Seguidamente, señaló que sus peticiones también son dirigidas hacia las personas que trabajan en las labores de rescate de sobrevivientes para que puedan hacerlo de la mejor manera. En esa misma línea, el Sumo Pontífice hizo un pedido a la comunidad internacional para que puedan ayudar en todo lo que se pueda a la nación llanera en medio de esta desgracia.

El papa León XIV urge a la comunidad internacional a volcar su solidaridad con Venezuela.



Al término del consistorio de cardenales en el Vaticano, el sumo pontífice expresó su profunda cercanía y oración por la población venezolana golpeada por los devastadores sismos, enviando... pic.twitter.com/1QwDdfdHSu — EVTV (@EVTVMiami) June 27, 2026

"Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren la consecuencias de esta tragedia. Encomendamos también al señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación", añadió.

Países del mundo envían ayuda a Venezuela

Luego de la catástrofe ocurrida en Venezuela, diferentes naciones de la región y el mundo han enviado importantes cantidades de ayuda humanitaria para los miles de damnificados. Por ejemplo, Estados Unidos inmediatamente anunció la llegada de un equipo de rescatistas, así como víveres y otros elementos de importancia.

El Salvador hizo lo propio y el mismo Vaticano apoyó con una suma significativa de dinero para utilizarse como se crea conveniente. En esa línea, Perú no se quedó atrás ya que un equipo de más de 40 bomberos ya se encuentra en territorio venezolano para colaborar con las labores de rescate.

En resumen, el Papa León XIV expresó su solidaridad con el pueblo venezolano a raíz de los terremotos y pidió a la comunidad internacional a apoyar a dicha nación.