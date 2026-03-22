Patrullero de la PNP vuelva tras accidente en Lince dejando un efectivo gravemente herido

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de la mañana de este domingo en Lince, el choque involucró a un patrullero de la Policía Nacional y una camioneta, dejando a un efectivo herido.

Cámaras de seguridad captaron accidente

Según lo narrado por testigos y captado por una cámara de seguridad el vehículo policial venía de la cuadra 14 de la avenida Petit Thouars y chocó con otra unidad que buscaba cruzar pasando por la calle Manuel Segura.

Algo que se observa en las cámaras de seguridad es que el vehículo negro intenta cruzar cuando el semáforo acababa de cambiar, ello se aprecia por el peatonal que autoriza a cruzar en la avenida Petit Thouars, por lo que alguna de las dos unidades implicadas habría pasado el semáforo en rojo.

La colisión generó que el patrullero de varias vueltas de campana quedando volcando, durante el choque uno de los dos efectivos que estaban dentro de la unidad resultó gravemente herido.

"5:15 a. m., si, [el patrullero] ha dado varias vueltas de campana. [¿Uno de los policías resultó herido?] Gravísimo, yo cómo lo he visto, con la pierna ya doblada, echado, con cantidad de sangre del cerebro, no hablaba ya, se estaba poniendo morado. El carro gris venía sano y el patrullero ha venido (...) parece que ha habido una persecución o han estado mareados", dio a conocer una testigo.

En el lugar de los hechos han quedado escombros del accidente, partes del parabrisas de una de las unidades y restos de los vehículos. Cabe señalar que el efectivo herido fue trasladado hasta el Hospital de la Policía para ser atendido.

Vehículos quedaron destrozados

Ambos vehículos implicados en el accidente fueron trasladados hasta la comisaría del sector, en donde se observa que la parte delantera de la camioneta particular quedó destrozada, sin faroles inclusive como producto de la colisión. Mientras que el patrullero ha quedado totalmente abollado, con partes del parabrisas roto y desprendido.

Las autoridades policiales vienen investigando lo ocurrido y las cámaras de seguridad, así como las declaraciones de los testigos serán fundamentales para determinar la responsabilidad del siniestro. Es así como un efectivo resultó herido tras una choque entre una camioneta y un patrullero de la PNP en Lince.