Terror en Independencia: Balacera en peña deja un fallecido y dos personas heridas

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa golpeando al sector artístico y de entretenimiento, esta vez una balacera contra la Peña Los Andes, en Independencia, dejó una persona fallecida y dos heridos.

Atendado en plena presentación musical

La noche del último 21 de marzo en el lugar se celebraba el 15 aniversario de Alexander Carrasco como primera guitarra cuando en horas de la noche se registró el ataque que dejó a un fallecido y dos heridos.

Según una integrante de unas bandas que se iban a presentar, prefiriendo guardar el anonimato denunció que cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el lugar para disparar en diversas ocasiones contra el portón de ingreso al establecimiento.

Asistentes que se encontraban al interior a la espera de las presentaciones vivieron minutos de terror, ante los disparos fueron evacuados rápidamente del local.

"Aparecieron dos motos y empezaron a disparar a matar prácticamente. (...) [El fallecido] era seguridad del local. [¿La peña era extorsionada?] Si ya habían rumores, pero justamente nosotros nos llegamos a enterar 15 minutos antes de que íbamos a empezar a laborar ya que los mismos de seguridad comentaban que la semana pasada hubo balacera", reveló.

La víctima mortal fue identificada como José Dante Valdera Cachay, de 42 años, quien trabajaba como seguridad del local desde hace tres años solo los fines de semana con el fin de solventar los gastos de sus hijos. Mientras tanto los heridos fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte y se encuentran con pronóstico reservado.

Cabe señalar que hasta el momento los productores del evento no han dado ninguna información sobre el atentado. Mientras que locales vecinos al momento del ataque buscaron protegerse por temor a resultar heridos.

Cantante folklórica es extorsionada}

Mientras se realizaba el velorio de Jhon Leyva en el Huaralino, en presencia de diferentes artistas que trabajaron con el reconocido productor de eventos que finalmente fue se habría sumado a la cifra de víctimas por extorsión, la cantante Flor Guerra fue amenazada.

"Me están extorsionando a mi también, justo cuando estaba esperando el cuerpo de Jhoncito, estaba afuera y justo llegaron dos mensajes de extorsión y me piden 10 mil soles. Aquí me dicen que si no pago me va a pasar algo, eso es lo que me dicen", relató a Exitosa.

Según detalló, los sujetos que la extorsionan se presentaron como miembros de la organización criminal Los Gatilleros del Cono Norte: "Queremos que colabores con nosotros, el monto es de 10 mil soles, ya a tu amigo lo velarás", le dijeron mientras esperaba la llegada del féretro de Jhon Leyva.

Es en medio de este contexto de extorsión y criminalidad que se registró un nuevo ataque contra una la Peña Los Andes, en Independencia, dejando a dos heridos y un fallecido.