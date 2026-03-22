Costa Verde: delincuentes roban lingotes de oro en San Miguel y dejan dos heridos tras tiroteo

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un violento asalto se registró la mañana del domingo 22 de marzo en San Miguel, cuando delincuentes armados interceptaron dos vehículos que trasladaban lingotes de oro en plena Costa Verde. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 a. m., a la altura de la subida hacia la calle Mariscal Agustín Gamarra, en medio del tránsito vehicular y ante la mirada de vecinos.

Según Canal N, la Policía recibió la alerta del robo y solicitó de inmediato la presencia de paramédicos. Dos personas resultaron heridas, una de ellas con golpe en la cabeza y sangrado, siendo atendidas en el lugar antes de su traslado a un centro de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas trasladaban dos lingotes de oro en vehículos particulares, cuando fueron interceptadas por dos camionetas negras. De estas unidades descendieron sujetos encapuchados y armados, quienes redujeron a los conductores para apoderarse de la carga.

San Miguel: Delincuentes con armas largas asaltan camioneta con lingotes de oro en la Costa Verdehttps://t.co/D7RJH43Wp6 — Canal N (@canalN_) March 22, 2026

Ataque en plena vía

Según La República, el asalto ocurrió en una zona de alto tránsito, lo que generó momentos de tensión entre conductores y peatones. Los delincuentes actuaron de forma rápida y coordinada, bloqueando el paso de los vehículos para ejecutar el robo en pocos minutos.

Las víctimas fueron identificadas como César Sernaque y Elmer Valverde, quienes se dirigían hacia el Callao con la carga. Uno de ellos sufrió lesiones visibles, mientras que ambos recibieron atención médica tras el ataque.

Vecinos de edificios cercanos lograron grabar parte del asalto. Estas imágenes ya están siendo revisadas por la Policía y podrían ser clave para identificar a los responsables. El registro audiovisual permitiría reconstruir la secuencia del ataque y la ruta de fuga.

#RobaronOro... Delincuentes armados y encapuchados asaltaron dos camionetas y se llevaron 8KG del metal precioso. En medio del tiroteó dos personas resultaron heridas. Y todo en plena subida de la costanera y en medio de la circulación de vehiculos.

Video: @Anniecas16 https://t.co/hLZSPTM1f4 — Ricardo Alva Martínez (@RALVAMARTINEZ) March 22, 2026

Investigación policial

Tras el asalto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar e iniciaron las diligencias. Los efectivos recogieron los testimonios de los agraviados y realizaron las primeras coordinaciones para ubicar a los responsables.

Se conoció que el supervisor Zamora y el suboficial PNP Arteaga participaron en las primeras entrevistas para recopilar detalles del caso. Las autoridades no descartan que se trate de una banda organizada, debido al uso de varios vehículos y armas de fuego.

Además, se viene analizando el recorrido de los vehículos involucrados, incluyendo las placas reportadas, con el fin de determinar si hubo seguimiento previo. Este tipo de modalidad es frecuente en robos de carga de alto valor.

El asalto en San Miguel, con robo de lingotes de oro, intervención armada y dos heridos, continúa en investigación. La Policía mantiene operativos en la zona para dar con los responsables y esclarecer el ataque registrado en la Costa Verde.