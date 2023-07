Gran Parada y Desfile Militar: ¿a qué hora inicia el ingreso y quienes pueden asistir?

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se desarrollará el 29 de julio en la avenida Brasil, contará nuevamente con la asistencia de personas, en el marco de la celebración del 202° aniversario de la independencia del Perú. Toda la información sobre el horario de ingreso, qué presentar para asistir al evento y otros detalles adicionales, aquí.

El comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, mencionó que las personas invitadas podrán ingresar el sábado a partir de las 7 de la mañana, agregando que a las entidades, colectivos sociales y agrupaciones de periferia nacional se les entró una tarjeta de acceso.

Angulo advirtió que se desarrollará una exhaustiva revisión durante el ingreso, con la intención de evitar que cualquier persona extraña al evento pueda pasar con intenciones negativas.

Seguridad total

El comandante agregó que 10,700 efectivos policiales garantizarán la seguridad del evento, desplegándose a lo largo del Desfile Militar y los alrededores.

"Tenemos algunas barreras físicas a la espalda de las tribunas. Además de la cobertura total de cámaras de video, drones y una serie de actividades por toda el área donde se va a desarrollar la Gran Parada Militar" afirmó.

Angulo Tejada expresó que el balance aproximado de asistentes a la Parada Militar está entre los 30,000 asistentes, sin contar a las personas que se encuentren observando el desfile en sillas ubicadas en zonas aledañas.

¿Lotización de sitios?

Se le consultó al general sobre una supuesta venta de 'lotes' o espacios en la avenida Brasil, para luego ser cobrados como una entrada alternativa o 'preferencial', a lo que respondió que esa práctica es ilegal, y que se estará fiscalizando y retirando a los que se encuentre realizándola.

"Hasta el momento no he visto que hayan lotizado. Todos está bien organizados. Todas las tribunas están bien instaladas y hay una zona que está más alejada de la zona de influencia que no creo que se vaya a lotizar" acató Angulo.

Para concluir, mencionó que los efectivos del orden policial están preparados de la mejor manera para brindar seguridad total en todo el desarrollo del gran evento, que promete celebrarse de forma normal.

El 29 de Julio se volverá a desarrollar la Gran Parada y Desfile Militar, siendo el horario de ingreso a las 7 de la mañana, y los que deseen asistir deben presentar su pase de invitación. Recordar que se les realizará una revisión previa, con tal de asegurar al máximo a los asistentes de este tradicional evento por fiestas patrias.