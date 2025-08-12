¡Grandes avances! 80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar, informó que tres de cada cuatro de sus clientes de internet fijo ya navegan mediante fibra óptica al hogar, el estándar más avanzado en conectividad residencial.

Familias en todo el Perú beneficiadas

Esto representa a más de 1.1 millones de familias a nivel nacional que acceden a velocidades de navegación superiores, conexiones estables y servicios de alta demanda, como televisión en 4K, educación virtual y teletrabajo sin interrupciones.

De tal modo, se conoció que este avance se suma el reconocimiento a Movistar Fibra como la "Mejor red de internet del Perú", otorgado por los Speedtest Awards del primer semestre de 2025 de Ookla, líder global en pruebas de velocidad y diagnóstico de redes.

Con este crecimiento, Integratel Perú consolida su liderazgo en fibra óptica al hogar con una participación de mercado del 28.5%, de acuerdo con cifras del regulador Osiptel en el primer trimestre 2025.

Telefónica vendió 100 % de acciones de Telefónica del Perú

Cabe mencionar que, estos avances se presentan, cuatro meses después de que Telefónica Hispanoamérica vendiera el 100 % de sus acciones de Telefónica del Perú a la compañía Integra Tec. Con este anuncio, el gigante de telecomunicaciones dejo el país tras más de 30 años operando en nuestro territorio.

Asimismo, la empresa española aseguró que este acuerdo no afectará en lo absoluto los servicios que ofrece a más 13 millones de peruanos en zonas urbanas y rurales. Además, indicaron que el Proceso Concursal Ordinario de Restructuración, que solicitaron a Indecopi en febrero del 2024, continuará su curso.

Telefónica del Perú se va del país

Con esta venta, el Perú se convirtió en el tercer país de Sudamérica que abandona Telefónica Hispanoamérica tras la venta de sus filiales en Argentina y en Colombia. Estos acuerdos se cerraron con Telecom por 1.200 millones de euros y a Millicom por 367 millones, respectivamente.

Además, se indicó que Germán Ranftl asumirá el cargo de presidente del directorio de la compañía para seguir adelante con el proceso de reestructuración de la misma. En España la transacción ha hecho eco, especialmente en el precio del acuerdo el cual se estableció en 3.7 millones de soles o poco más de 1 millón de dólares.

Este monto fue calificado como simbólico ya que Integra Tec asumirá el total de la deuda que Telefónica del Perú tiene con el estado peruano la cual asciende a más de S/3.200 millones soles.

