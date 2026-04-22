Elecciones 2026: Primer ministro propone que las FF. AA. trasladen el material electoral para la segunda vuelta

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Frente a la proximidad de la segunda vuelta presidencial, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, anunció que en los próximos días se reunirá con las autoridades electorales para proponer que las Fuerzas Armadas apoyen en el traslado y custodia del material electoral para la jornada electoral prevista a realizarse el domingo 7 de junio.

Como se recuerda, la falta el material electoral en los locales de votación el pasado 12 de abril, generó el inicio de una serie de graves cuestionamientos al renunciante exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, puesto que, miles de peruanos no pudieron hacer prevalecer su derecho al sufragio.

Anuncia reunión con el JNE

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que debido a las normas electorales, la Policía Nacional del Perú (PNP) es la única institución encargada de velar por la seguridad del traslado de las ánforas de sufragio; no obstante, sostuvo que mantendrá una reunión con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para hacer llegar su propuesta, a fin de que las FF. AA se sumen a dicha misión.

"Hoy, debido a normas emitidas por las instancias electorales, solo es la Policía Nacional la encargada de dar seguridad a los vehículos que trasladan las ánforas y equipamiento que se utiliza en los centros de votación y que están a cargo de la ONPE. Vamos a coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones para ver que las FF. AA. puedan ayudar a la Policía Nacional en el cuidado de las ánforas", indicó.

Del mismo modo, informó que durante la jornada electoral del 12 de abril, el 80 % de los miembros de la PNP emitieron su voto y solo un 20 % no lo pudo realizar debido a que el personal fue asignado a lugares lejanos a su local de votación por falta de militares en algunas zonas del país.

En esa misma línea, sostuvo que propondrá al JNE la instalación de mesas de transeúntes, con la finalidad de que los policías y militares que no sufraguen en el centro de votación que custodian, puedan votar en puntos cercanos establecidos para este fin.

Oficializan destitución de Piero Corvetto de la ONPE

Luego de que Piero Corvetto presentara su renuncia irrevocable al mando de la ONPE y que esta fuera aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo electoral confirmó que notificado sobre la decisión del Pleno de la entidad que preside María Teresa Cabrera Vega.

En ese sentido, según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, si el cargo de jefe queda vacante durante un proceso electoral, asume como jefe interino el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior que, en este caso es, Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general de la entidad.

#ONPEinforma | A la opinión pública sobre la jefatura de la ONPE. pic.twitter.com/JJxhZ3DDkS — ONPE (@ONPE_oficial) April 22, 2026

"Informamos a la ciudadanía que no se han interrumpido ni se interrumpirán las labores propias del proceso electoral en curso -consistentes en el procesamiento y la contabilización de actas-, así como los preparativos de una segunda elección presidencial", señaló la ONPE a través de un comunicado.

Finalmente, la ONPE indicó que se encuentra avanzando en la organización de los comicios primarios previos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programados para los días 17 y 24 de mayo, en medio de la segunda vuelta presidencial.