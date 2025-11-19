Habrá corte de agua este jueves, 20 de noviembre: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que realizará cortes de agua este 21 de noviembre. De acuerdo a su más reciente reporte, la medida será ejecutada en distintos distritos de Lima Metropolitana. ¿Tu zona se verá afectada?

De acuerdo a su reporte en su canal de difusión, la empresa estatal reportó que la medida se llevará a cabo por labores de limpieza y desinfección en los reservorios públicos. A continuación te revelamos qué zonas sufrirán la interrupción temporal del servicio:

Corte de agua en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Los Girasoles de Villa, A.H. Mateo Pumacahua, A.H. Brisas de Villa, A.H. Virgen del Rosario, P.J. Santa Isabel de Villa.

Limpieza de reservorio. Sector 87.

Interrupción del servicio en SJM

Áreas afectadas: Asoc. Viv. Los Jardines de Chillón, Asoc. Viv. Los Portales de Chillón, Centro Poblado Los Rosales, Urb. Resid. La Rivera de Chillón, Urb. La Rivera de Chillón, Urb. El Taro, parcelas 6,7 y 8. A.H. Los Olivos de Las Laderas de Chillón, A.H. Participación Puente Pedrina, Asoc. de Prop. y Residentes Las Palmas, Asoc. Viv. Alameda de Chillón, Asoc. Viv. Valle Chillón. A.H. Sarita Colonia, P.J. Villa Solidaridad III etapa Ampliación, A.H. Inca Pachacútec, P.J. Marino Melgar, A.H. Vista Alegre de María Auxiliadora, A.H. Manuel Scorza y Altos, A.H. El Pacífico, A.H. República Democrática Alemana, A.H. San Francisco de Asís, A.H. Los Pinos y Ampliación, A.H. 1ro de Junio, A.H. 28 de Julio. A.H. Dos Cruces, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Buenos Aires, Proyecto Integral 'Cerro La Bala', A.H. Patrón Santiago, A.H. Manuel Scorza, A.H. Buena Vista.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 305.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Áreas afectadas: Sector 320 - V.E.S. - Cercado, Cercado Sector 3 Grupo 3. Agrup. Pachacámac Parcela 3, Agrup. Pachacámac 3ra etapa, Cercado, Urb. Pachacámac Barrio 1, Urb. Pachacámac.

Limpieza y desinfección de reservorio provisional RP-19. Sector 87.

En Villa El Salvador

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Áreas afectadas: Cuadrante. Av. Pachacútec, calle 55, calle 52, Av. José C. Mariátegui, calle 46, Av. Separadora Industrial, Av. 200 Millas, Av. Revolución, Av. Los Álamos, Av. César Vallejo, Av. Los Algarrobos, Av. Viña del Mar, Av. El Sol, Av. Central, Av. Los Ángeles.

Corte de agua en San Miguel

Áreas afectadas: Urb. Miramar, Asoc. Las Gardenias, Urb. Chepén, Urb. Ciudad de Papel, Urb. Maranga 1ra etapa. Cuadrante: Ca. 29, Av. Libertad, Av. Rafael Escardó, Av. La Marina, Ca. Tungasuca, Ca. Carabobo, Ca. Jorge Chávez, Av. Costanera.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme de tubería.

En Los Olivos

Horario de corte: Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Mercurio Alto, A.H. Mercurio Alto Ampliación, A.H. Mercurio Alto Ampliación Comité 8, A.H. Sarita Colonia, P.J. José Carlos Mariátegui, Urb. Mercurio.

Es así como por motivo de mantenimiento destinado a garantizar la calidad del suministro y la correcta conservación de las infraestructuras operativas, Sedapal reveló los distritos que se verán afectados por el corte de agua este viernes, 21 de noviembre.