Luis Advíncula ya se encuentra en Lima para fichar por Alianza: Jugador pasará exámenes médicos

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de anunciar oficialmente su desvinculación de Boca Juniors, Luis Advíncula ya se encuentra en la capital para convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima. En medio de una gran expectativa, el lateral nacional apareció en el aeropuerto internacional Jorge Chávez donde fue abordado por la prensa deportiva.

A pesar de que los reporteros insistieron por conseguir un mensaje por parte del 'Rayo', este se negó a conversar y solo atinó a señalar que hablará en las próximas horas. Ahora, el futbolista de la Selección Peruana pasará los exámenes médicos correspondientes para luego estampar su firma que lo convierta en elemento íntimo por los próximos 3 años.

Luis Advíncula ya está en Lima para convertirse en jugador de Alianza

Tras la firma oficial y la presentación a través de las redes sociales, Luis Advíncula viajará a Uruguay para unirse al plantel que viene realizando la pretemporada en dicho país. Ahí, los íntimos disputarán desde este sábado la Serie Río de la Plata enfrentando a Independiente de Avellaneda.

En Montevideo, el lateral se encontrará con viejos conocidos como Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Sergio Peña, Paolo Guerrero, entre otros, con quienes compartió decenas de partidos en la Selección Peruana.

Además, tendrá la oportunidad de conocer por primera vez a Pablo Guede quien será el director técnico de Alianza Lima por esta temporada. El estratega argentino decidirá si el 'Rayo' tendrá minutos ante Unión de Santa Fe o Colo Colo de Chile ya que arrancó pretemporada con Boca Juniors con total normalidad.

Luis Advíncula se despidió de Boca Juniors

Antes de que Boca confirmara su salida, el lateral conversó con el canal de YouTube del club explicando sus motivos para su adiós. Ahí, el popular 'Bolt' aseguró que atraviesa por un complicado momento familiar, pero que de igual manera agradece eternamente la oportunidad que vivió en el elenco xeneize.

"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido. Estoy pasando un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos se han portado bien conmigo. Pasé por todo. Me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado... siempre intenté dar lo mejor. Soy un ser humano que se equivoca y he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron", indicó.

En resumen, Luis Advíncula ya se encuentra en Lima para convertirse en nuevo jugador de Alianza luego de pasar los exámenes médicos y firmar contrato por los próximos 3 años.