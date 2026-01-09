Trump afirma que "tomará tiempo" realizar elecciones en Venezuela: "Tenemos que reconstruir el país"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no habrá elecciones en Venezuela a corto plazo debido a que considera que, en primer lugar, es necesario reconstruir el país y su infraestructura.

El mandatario estadounidense, el último jueves 8 de enero, concedió una entrevista a Fox News en donde fue consultado si prevé unas elecciones libres y justas en el país sudamericano.

Desde su óptica, la estabilización y recuperación de Venezuela deben preceder a cualquier proceso electoral libre y confiable, y que solo después de lograrse ese trabajo profundo podría considerarse que los ciudadanos venezolanos acudan a los comicios.

"Creo que pasará, pero antes de que lo hagamos pasará un tiempo. Tenemos que reconstruir el país. No podemos tener unas elecciones ahora, es un país que está en el tercer mundo. Debemos reconstruir el petróleo primero", manifestó.

Adicionalmente, Trump se pronunció sobre el futuro de la nación caribeña señalando que será un trabajo en conjunto. "Vamos a trabajar con ellos. Nosotros nos encargaremos del petróleo", refirió el jefe de Estado.

Bajo esa premisa, adelantó que este viernes se reunirá con "todos los grandes ejecutivos petroleros". Según señaló hay catorce empresas invitadas a la Casa Blanca que "van a entrar (a Venezuela) y van a reconstruir toda la infraestructura petrolera".

De otro lado, el republicano responsabilizó al gobierno venezolano de impulsar el narcotráfico hacia Estados Unidos tras subrayar que gran parte de las embarcaciones interceptadas con droga provenían de Venezuela. "Había muchos barcos y mucha droga. Ahora casi no hay barcos", afirmó. A su vez, añadió que su administración ha eliminador el 97% de las drogas que ingresaban vía marítima.

En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca anunció que su gobierno comenzará a intensificar las acciones en su lucha contra el tráfico de drogas por tierra, especialmente contra los cárteles, a los que acusó de controlar amplias zonas de México.

"Vamos a empezar ahora a atacar a los cárteles por tierra, están controlando México (...) Es muy, muy triste ver lo que ha pasado a ese país (México) los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas", argumentó.

