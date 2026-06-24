Hallan sin vida a ciudadano británico que desapareció en Miraflores: Se descompensó cuando salió a correr

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras una semana de incertidumbre sobre su paradero, las autoridades hallaron sin vida a un ciudadano británico que desapareció cuando salió a correr en el distrito limeño de Miraflores.

Británico es hallado sin vida en Miraflores

El hombre identificado como Jordan Philip Maginley fue reportado como desaparecido el pasado domingo 14 de junio, fecha en la que salió de su hospedaje para realizar su cotidiana rutina de running en el malecón de Miraflores.

Debido a que se perdió todo contacto de comunicación con él de forma imprevista, ello generó preocupación en su entorno por lo que se activaron los protocolos de localización, entre los que resaltó el rastreo de las cámaras de videovigilancia de la jurisidcción capitalina.

Gracias a ello, las primeras diligencias permitieron la reconstrucción de los movimientos que realizó desde el día que salió de su departamento. Las grabaciones revelaron que Maginley se despazaba por diversos puntos del malecón realizando actividad física.

Específicamente estuvo por el puente Villena y el parque Raimondi. De acuerdo a la información que recopilaron las autoridades su recorrido se realizó con aparente normalidad sin evidenciarse alguna situación que pueda desencadenar en algún tipo de emergencia o incidente.

Estos registros audiovisuales fueron clave para verificar los momentos previos al trágico hecho y poder sacar conclusiones ante las interrogantes que surgieron a raíz de la denuncia por su desaparición.

Habría sufrido una descompensación

Las primeras indagaciones de la pesquisa llevada a cabo por la Policía determinaron que el ciudadano británico sufrió una descompensación cuando se encontraba corriendo. Ante ellos transeúntes que se percataron de lo que le pasó dieron aviso de los suscitado a los servicios de emergencia para que le brinde auxilio.

Jordan Philip Maginley fue derivado al hospital Casimiro Ulloa, pero debido a que en ese instante no portaba su documento de identidad ni teléfono móvil el nosocomio tuvo que ingresarlo bajo la condición de N.N.

Desafortunadamente, al poco tiempo de ingresar al centro de salud los médicos certificaron su deceso, sin embargo, la falta de comunicación provocó la complicación de su identificación y ocasionó que permanezca sin que se establezca conexión con la denuncia que interpusieron sus seres queridos.

Su desaparición había ocasionado que sus familiares se movilicen difundiendo afiches con sus caracterísiticas físicas y las prendas que portaba el día de su salida. Finalmente, se logró cruzar la confirmación de los registros médicos con el avance de la investigación y se logró verificar que era la misma persona que buscaban sus allegados.

Es así como luego de estar desaparecido durante una semana, el ciudadano británico Jordan Philip Maginley fue hallado sin vida. Su entorno había reportado su desaparición tras perder todo tipo de comunicación el pasado domingo 14 de junio cuando salió a correr por el malecón de Miraflores. Según las autoridades