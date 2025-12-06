Hallan sin vida a empresario peruano secuestrado en Bolivia: Captores exigían 30 mil dólares para liberarlo

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un empresario que fue secuestrado en Bolivia por sujetos que se hicieron pasar por falsos policías fue hallado sin vida. Su cuerpo presentaba dos impactos de bala y con la cabeza cubierta con dos pasamontañas.

Empresario es hallado muerto en Bolivia

El ciudadano peruano Alexander Calle Juárez, quien se desempeñaba como comerciante de soya fue raptado en la comunidad de La Enconada, provincia Ichilo, en Santa Cruz, el pasado 30 de noviembre. Fueron cinco sujetos quienes uniformados y con armas de fuego lo interceptaron en su domicilio exigiendo por su libertad 30 mil dólares.

Sin embargo, el último jueves 4 de diciembre, agentes policiales encontraron al connacional sin vida en el kilómetro 27 de la Faja Norte. Vecinos de la zona encontraron el cuerpo boca abajo y con la cabeza cubierta por dos pasamontañas.

El occiso vestía ropa deportiva y presentaba signos de haber sido violentado, ello permitió que sus familiares puedan reconocerlo gracias a las fotografías que tomó la Policía. Además, de acuerdo a los primeros reportes el cadáver presentaba dos impactos de bala en la cabeza así como también otros hematomas y proyectiles en otras partes de su torso.

El lugar donde fue encontrado había sido acondicionado de manera deliberada como si fuera una especie de celda improvisada lo que haría sospechar que estuvo cautivo allí desde el día de su secuestro por sus cinco captores.

"Al examen externo presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y también es necesario informar que el rostro de la persona se encontraba tapado con dos pasamontañas, uno de color negro, uno de color camuflado, de acuerdo al reporte policial", indicó el jefe policial, el coronel Efraín Gutiérrez, comandante de la Policía de Ichilo, para un medio boliviano.

Así fue secuestrado el empresario peruano

La mañana del pasado domingo 30 de noviembre, el comerciante de soya Alexander Calle Juárez fue raptado en su vivienda por un grupo de al menos cinco sujetos encapuchados y armados que se hicieron pasar por agentes antidrogas usando chalecos similares a los de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Los delincuentes realizaron disparos al aire para intimidar a los presentes para luego hacerlo subir a una miniván, dando inicio a un secuestro extorsivo que mantuvo en vilo a su entorno familiar. Los secuestradores exigieron 30 mil dólares a cambio de su liberación y mantuvieron comunicación hasta el martes con la familia.

Pero como vemos, este hecho tuvo un trágico final tras hallar muerto a este ciudadano peruano sin vida en el kilómetro 27 de la Faja Norte. La autopsia se realizará en la morgue de la Pampa de la Isla para establecer causas exactas de la muerte