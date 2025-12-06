Ate: Retraso del concierto de Anuel AA provoca enojo de fans y congestión vehicular en la av. Javier Prado Este

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El concierto de Anuel AA en la Arena Monumental de Ate se convirtió en una noche de largas esperas y frustración. El retraso del show provocó el enojo de los fans y un caos total en la Av. Javier Prado Este, donde el tráfico se volvió imposible.

Retraso del concierto de Anuel AA

Lo que debía ser una noche inolvidable de música y fiesta se convirtió en un verdadero desafío para todos los fans del artista puertorriqueño Anuel AA.

El esperado concierto estaba programado para las 8:30 p. m. del viernes 5 de diciembre, pero finalmente comenzó en la madrugada del sábado 6, iniciando recién a las 2:55 a. m.

"Sí se ha demorado bastante, yo llegué como a las 9:30 y recién avisaron que él estaba en Lima", relató uno de los asistentes, visiblemente cansado tras horas de espera.

Gritos, impaciencia y aglomeraciones marcaron la escena. Algunos asistentes optaron por irse antes de que el concierto terminara.

Lo hicieron para poder conseguir un taxi y regresar a sus casas, pues los vehículos particulares eran prácticamente imposibles de conseguir debido al intenso tráfico en la avenida Javier Prado Este y sus alrededores.

"No hay cómo conseguir un taxi, por eso hemos salido antes", contó uno de los fanáticos que decidió retirarse antes de tiempo.

Caos en las calles y precios exagerados

El retraso del concierto no solo afectó a los asistentes, sino también a todos los vecinos de la zona. El sonido y la bulla se prolongaron hasta altas horas de la madrugada.

En tanto, los taxistas y conductores de transporte informal aprovecharon la situación para subir los precios: algunos viajes rondaban los cien soles. Las calles aledañas al Estadio Monumental estaban colapsadas.

Anuela AA y el motivo de su retraso

Según lo explicado por el propio artista puertorriqueño, la demora se debió a problemas con su vuelo y migraciones, lo que provocó que llegara al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez recién a la 1:30 de la mañana.

De allí se trasladó directamente al Arena Monumental, donde finalmente pudo iniciar su presentación a casi seis horas de lo planeado.

La larga demora del show de Anuel AA en la Arena Monumental de Ate generó enojo entre los fans y un intenso tráfico en la Av. Javier Prado Este. Así concluyó un evento que prometía diversión, pero que dejó momentos de caos.