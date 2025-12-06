Gobierno amplía estado de emergencia por 60 días en la provincia de Pataz

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, el centro poblado de Chagualito, distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad, con la finalidad de seguir haciéndole frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 138-2025-PCM, publicado este sábado 6 de diciembre, el Gobierno dispone que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará brindando su apoyo operacional.

Continúan las restricciones en Pataz

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

De acuerdo con el dispositivo publicado en el diario oficial, continúa la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

Asimismo, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

También, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

Intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Es importante precisar que, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de, Comando Unificado Pataz (CUPAZ), se encarga de las acciones militares conjuntas e integradas, así como articular y coordinar los esfuerzos multisectoriales.

Asimismo, la gestión del presidente José Jerí Oré dispone la creación de tres Grupos Tácticos Conjuntos e Integrados, siendo los siguientes:

Grupo Táctico de Inteligencia (GRUTI): conjunta e integrada que forma parte del CUPAZ, liderado por un oficial superior de la especialidad de Inteligencia de ese Comando Unificado y conformado por órganos desconcentrados de Inteligencia con capacidades de Inteligencia Vigilancia y Reconocimiento; así como, de Análisis y Procesamiento; del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú; con el objetivo de realizar operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; y proporcionar inteligencia táctica oportuna al CUPAZ. Grupo Táctico de Operaciones de Información (GRUTOINF): conjunto e integrado que forma parte del CUPAZ, liderado por un oficial superior de la especialidad de Informaciones u operaciones sicológicas de ese Comando Unificado y conformado por Equipos de Operaciones de Información del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú, con el objetivo de realizar operaciones de información en apoyo a las operaciones y acciones militares conjuntas e integradas y contribuir al logro del objetivo del CUPAZ. Grupo Táctico de Operaciones Especiales (GRUTOE): conjunto e integrado que forma parte del CUPAZ, liderado por un oficial superior de la especialidad de Operador Especial de ese Comando Unificado, conformado por Grupos de Operadores Especiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, con el objetivo de realizar acciones militares especiales y operativos de intervención contra organizaciones y bandas criminales y amenazas conexas; a fin de permitir el logro del objetivo del CUPAZ.

El Gobierno Regional de la Libertad y los gobiernos locales involucrados en la presente declaratoria de estado de emergencia ponen a disposición del CUPAZ la infraestructura, equipamiento y logística disponible, a requerimiento de dicho Comando para el desarrollo de acciones conjuntas e integradas que permitan el logro del objetivo.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José Jerí, Ernesto Álvarez, titular del Consejo de Ministros, y los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas.