Obtén el DNI electrónico GRATIS este 11 de diciembre: Descubre AQUÍ todos los detalles

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante diciembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sigue realizando jornadas especiales en conjunto con otras instituciones para facilitar la entrega del DNI electrónico a la población.

Importancia del DNI electrónico

Estamos a pocos meses de que se realice las Elecciones Generales 2026 y para este proceso es necesario tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) con tus datos actualizados. Pero no solo eso, sino que la importancia de tener ese documento, precisamente en su formato electrónico, recae en su nivel de seguridad y que facilita el acceso ágil a distintos servicios y trámites.

Recuerda que el Reniec solo emite ahora el DNI electrónico desde agosto del 2025, que cuenta con la versión más segura, con 64 elementos de seguridad, chip y capacidad de firma digital.

Asimismo, sigue, en coordinación con otras entidades e instituciones, realizando campañas itinerantes para reducir la brecha de identificación y acercar los servicios de identificación a los sectores más vulnerables, así como a menores de edad y adultos mayores.

DNI electrónico gratis para este jueves 11

Es así como este jueves, 11 de diciembre, se realizará una campaña gratuita en una zona específica del país. Según el último reporte, se trata de la provincia de Cañete, en la región de Lima, donde en coordinación con el Reniec, se convocó a la comunidad a participar del evento para la entrega de DNI electrónico dirigida a personas con discapacidad inscritas en Omaped.

La jornada será durante dos días en el Local Multiusos del Anexo Santa Cruz de Asia, iniciando el miércoles 10 de diciembre a las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p. m. y finalizando el jueves 11 de diciembre desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

La entidad detalló que esta campaña sin costo alguno tendrá cupos limitados, por lo cual, se insta a los interesados de acudir temprano para no perder la oportunidad de tramitar su DNIe. Entre los trámites a realizar están los siguientes:

Trámite de inscripción de DNI.

Renovación por caducidad.

Duplicado de DNI.

Rectificación de datos.

Beneficios del DNI electrónico

Asimismo, el Reniec informó los principales beneficios de contar con un DNI electrónico en la actualidad.

Podrás acceder al voto electrónico a diferencia del tradicional.

Te brinda una identidad y firma digital. Con ello, podrás realizar trámites desde la comodidad de tu casa o cualquier parte del mundo.

Te proporciona una mayor seguridad y confidencialidad en Internet.

Finalmente, a través de sus redes sociales, informó que desde los 7 años la foto será tomada en las mismas sedes cuando se solicite emitir un DNI o realizar otros trámites relacionados.

Así que en su objetivo de acercar los servicios de identificación a los sectores más vulnerables, donde se garantiza el acceso a servicios de salud y educación, el Reniec en coordinación con otros municipios, realiza campañas gratuitas para tramitar el DNI electrónico.