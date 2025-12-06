Gremio de transportistas da plazo de 7 días al Ejecutivo y advierte nuevo paro de 48 horas tras nuevos ataques

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte urbano sigue en la mira de los criminales. Por ello, el gremio Transporte Unido alzó su voz de protesta dando un plazo de 7 días al Ejecutivo para presentar un plan urgente contra la extorsión y sicariato ya que de no ser así volverán a parar por 48 horas.

Este importante precisar que esta asociación de transportistas agrupa empresas del cono norte, sur, este y oeste de la capital los cuales se han visto afectados por los continuos atentados contras sus trabajadores. Por ejemplo, hace solo unos días un bus de la empresa 'La 20' fue baleado en Chorrillos dejando como lamentable saldo la muerte de su conductor.

"Los representantes del transporte urbano organizado por las empresas del Cono Norte, Sur, Este y Oeste, expresamos nuestro profundo malestar e indignación por la persisten ineficacia de las acciones del Estado en su conjunto frente a las extorsiones, los ataques criminales e incendiarios y todos los hechos delictivos que ponen en riesgo la seguridad y vida de nuestros conductores y usuarios", indicaron en un inicio.

Advierten nuevo paro de transportistas en los próximos días.

Pedidos y exigencias al Ejecutivo

Luego de hacer público su malestar, Transporte Unido compartió una serie de requerimientos para que la Policía Nacional del Perú y demás autoridades puedan tomar acciones inmediatas frente al flagelo de la inseguridad que mantiene bajo el miedo al país.

Por ejemplo, este gremio exigió que se haga entrega de un mayor presupuesto a las entidades correspondientes para que puedan dotarse de tecnología y personal especializado en investigar a organizaciones criminales. En esa misma línea, pidieron que se bloqueé y sancione con todo el peso de la ley a las entidades bancarias que tengan cuentas ligadas a la extorsión.

"Fortalecimiento inmediato de la Unidad Operativa contra la extorsión: Dotación presupuesto, tecnología, y personal especializado. Implementación efectiva del protocolo de reserva de denuncias y coordinación operativa con el Ministerio Público. Bloqueo y sanción de cuentas bancarias vinculas a extorsiones, investigación y sanción a proveedores que comercializan chips de forma fraudulenta", agregaron.

Finalmente, piden que se modifiquen las leyes 31990 y 32181 al considerarlas perjudiciales para la lucha contra el crimen. A eso se le suma que debe haber una comunicación por parte de las instituciones para conocer los resultados que obtengan a propósito del combate contra el crimen.

De esta manera, el gremio de transportistas Transporte Unido dio un plazo de 7 días al Ejecutivo para tomar acciones inmediatas contra le extorsión y sicariato ya que de no ser así acatarán un nuevo paro de 48 horas.